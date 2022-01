Boris Johnson opnieuw zwaar onder vuur, nu om tuinfeest met tientallen anderen tijdens lockdown

De Britse premier Boris Johnson ligt opnieuw zwaar onder vuur na nieuwe berichten dat de regering een feest zou hebben gehouden terwijl het land in de eerste, zware lockdown zat. Een uitnodiging voor een tuinfeest in mei 2020 lekte gisteravond uit in Britse media. Leden van de Britse oppositie willen dat de premier aftreedt na de zoveelste geluiden over ‘illegale’ feestjes.

Labour-parlementslid Afzal Khan vertelde vanmiddag in het Lagerhuis over de begrafenis van zijn moeder. Ze overleed in 2020 alleen in het ziekenhuis. Khan en andere familieleden mochten haar niet bezoeken vanwege de geldende coronamaatregelen in de eerste lockdown waarin het Verenigd Koninkrijk zat. Khan zat in zijn auto op de parkeerplaats van het ziekenhuis. ,,Terwijl wij te maken hadden met zoveel verdriet, hielden we ons toch aan de regels’’, zei hij. Hij stelde de retorische vraag of Johnson op zijn minst zijn verontschuldigingen zou aanbieden aan hem en andere families die met hetzelfde te maken hebben gehad.

Khan stelde die vraag aan Michael Ellis, de Britse minister die over de salarissen van het overheidsorgaan gaat, en vanmiddag in het parlement aanwezig was om te antwoorden namens Johnson, die zelf afwezig was net als vele van zijn partijgenoten.

Khans collega Ben Bradshaw vroeg: ,,Als de premier de wet heeft overtreden, zal hij zijn ontslag indienen, toch?’’ Waarop Ellis antwoordde: ,,De premier gaat nergens heen.’’ De minister bood wel zijn excuses aan voor de ophef die de nieuwsberichten over het feest hebben veroorzaakt.

‘Neem je eigen drank mee’

Dit keer gaat de ophef om een feestje in mei 2020 in de tuin van het regeringskantoor en ambtswoning 10 Downing Street. De uitnodiging lekte gisteravond uit. Het was de privésecretaris van de premier, Martin Reynolds, die de uitnodiging naar ruim honderd ambtenaren had gestuurd. Hij vroeg hen hun eigen drank mee te nemen en van het zonnetje te komen genieten, meldt ITV.

Uiteindelijk kwamen volgens Britse media zo’n veertig mensen opdagen, onder wie ook Johnson en zijn vrouw. Op het moment van het feest was het Verenigd Koninkrijk in een strenge lockdown. Scholen en horeca waren dicht. Buiten mochten maximaal twee mensen van verschillende huishoudens samenkomen, mits ze genoeg afstand hielden.

Lees door onder de foto

Volledig scherm Een foto van een ander feestje in tijden van lockdown, waarbij Boris en Carrie Johnson (allebei helemaal rechts) aanwezig waren. © privebeeld

Leugens

Leden van de Labourpartij denken dat het Britse volk geen vertrouwen meer heeft in Johnson. De vicevoorzitter van de partij, Angela Rayner, denkt dat Britten klaar zijn met Johnsons ‘leugens, bedrog en het breken met zijn eigen regels’.

Labourleider Keir Starmer trok vorige maand Johnsons leiderschap al in twijfel. Dit deed hij na berichten dat de Britse regering in december 2020 een met drank overgoten kerstborrel zou hebben gehouden. Ten tijde van dat feest golden ook strenge maatregelen in het Verenigd Koninkrijk.

Onderzoek

De woordvoerder van Johnson weigerde vandaag te reageren op de berichten over het tuinfeest. Hij wil eerst wachten op een intern onderzoek naar minstens vijf eerdere coronafeestjes in ambtelijke en regeringskringen. Als daaruit blijkt dat regels zijn overtreden, moeten de betrokkenen volgens de zegsman worden gestraft.

De politie van Londen zegt in contact te staan met de regering over de beschuldigingen.

Volledig scherm Boris en Carrie Johnson. © REUTERS