Boris Johnson struikelde over eigen leugens

Boris Johnson vertrekt als premier van Groot-Brittannië: ‘Duidelijk dat de partij een nieuwe leider wil’

De Britse premier Boris Johnson stapt binnenkort op als premier van Groot-Brittannië. Dat maakte hij zojuist officieel bekend op een persconferentie. Hij blijft tot er een opvolger is. Wanneer dat precies gaat gebeuren, wordt volgens Johnson volgende week bekend. Britse media hadden het er vanmorgen over dat het waarschijnlijk in de herfst wordt.

13:54