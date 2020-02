Boris Johnson ‘voert oorlog met de vrije pers’

Dat Boris Johnson een onconventionele premier is, is geen verrassing. Dat hij dingen anders aanpakt dan men in het Verenigd Koninkrijk gewend is, ook niet. Maar Britse journalisten maken zich zorgen over zijn houding ten opzichte van de media: zij vinden dat de premier hen dwarsboomt in hun werk en vooral bezig is met het vermijden van lastige vragen.