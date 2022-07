Borrell: Meer wapens voor Kiev plus goudboycot Moskou

Oekraïne/met video Liza (4) komt om bij bombarde­ment, vlak daarvoor straalt ze nog in een video op Instagram

Het ene moment duwt de 4-jarige Liza blij haar eigen roze kinderwagen vooruit, even later ligt diezelfde kinderwagen op z'n kant. Getroffen door een Russisch bombardement. Het kindje ligt ernaast, ze leeft niet meer. Haar moeder is ernstig gewond. In een dag tijd is de dood van het Oekraïense meisje symbool geworden voor het leed in het hele land.

15 juli