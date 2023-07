Bosbrand op Spaans eiland La Palma, al minstens 500 mensen geëvacueerd

Het vuur begon in een bebost gebied in het noorden van het Spaanse eiland. De regionale president van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo, vertelt dat de vlammenzee niet alleen evacuatie van de bewoners heeft afgedwongen, maar ook zeker elf huizen heeft verwoest binnen de relatief kleine zone van 140 hectare. Hij waarschuwt dat het aantal mensen dat geëvacueerd moet worden nog wel kan verdubbelen door de sterke wind.

Het Spaanse leger heeft 150 van zijn brandweerlieden ingezet om de lokale hulpverleners te helpen bij het bestrijden van de brand. Meer lokale brandweerlieden arriveren op boten van het naburige eiland Tenerife, aldus Clavijo.

Volledig scherm Rookwolken boven Punta Gorda, La Palma, op de Canarische Eilanden in Spanje. © ANP/EPA

Verzengende hitte

Het zuiden van Europa kampt met een verzengende hitte en grote droogte, ideale omstandigheden voor bosbranden. In Griekenland en Italië waarschuwt de overheid daar ook al voor. In grote delen van beide Zuid-Europese landen zal de temperatuur oplopen tot boven de 40 graden Celsius. De pieken worden vooral zondag verwacht, met 43 graden in Rome en 48 graden op Sardinië.

In Kroatië moest de brandweer vrijdag uitrukken om een grote natuurbrand in toom te houden. Ook in delen van Frankrijk is het erg warm. De minister van Binnenlandse Zaken Gérard Darmanin schrijft op Twitter dat een 19-jarige vrijwilliger bij de brandweer zaterdag is omgekomen bij het blussen van een natuurbrand.

Volledig scherm Rook stijgt op van een bosbrand in Punta Gorda, La Palma. © ANP/EPA

Bezweken aan de hitte

Vrijdag was het ook al heet in de landen rond de Middellandse Zee. In Griekenland en Italië werden meerdere mensen onwel. In de buurt van Milaan is iemand die buiten aan het werk was bezweken aan de hitte. Ook Spanje heeft te maken met zeer hoge temperaturen.

De autoriteiten adviseren de burgers om veel water te drinken, de schaduw op te zoeken en om bijvoorbeeld niet te gaan hardlopen. Mensen in zware beroepen mogen niet werken tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

Volledig scherm Een zwemmer koelt zichzelf af tijdens een douche in Athene, Griekenland. © AP

Europese temperatuurrecord

Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA kan zelfs het Europese temperatuurrecord van 48,8 graden worden verbroken. De warmste temperatuur ooit in Europa werd in augustus 2021 gemeten in de buurt van Syracuse op het Italiaanse eiland Sicilië.

Het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn had al gemeld dat juni ‘wereldwijd de warmste maand ooit was’. Aan de andere kant van de Middellandse Zee is het niet anders. In Algerije was het vorige week zo heet dat het land de hoogste nachtelijke minimumtemperatuur ooit registreerde met 39,6 graden in de stad Adrar. Ook elders in Europa, in bijvoorbeeld Polen, en de wereld (onder meer China en het zuiden van de VS) worden zeer hoge temperaturen verwacht.

Volgens wetenschappers is de hitte te danken aan natuurverschijnsel El Niño, versterkt door de klimaatverandering. Deskundigen voorspellen dat dit soort perioden van uitzonderlijk heet weer vaker zullen voorkomen en dat het evenmin vreemd is steeds weer recordbrekende temperaturen te meten. Wen er maar aan, want een verkoelend briesje zit er dus voor veel Zuid-Europeanen – en ook voor miljoenen vakantiegangers – even niet in.

Volledig scherm Brandweerlieden bestrijden een brand in Moreno Valley, Californië. © AFP

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: