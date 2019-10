Bosbranden Australië leggen dertig huizen in de as: ‘Waarschijnlijk aangestoken’

De brandweer maakt zich op voor een lang bosbrandseizoen. ,,Ik maak me grote zorgen dat dit een afschuwelijk bosbrandseizoen gaat worden”, zegt de staatspremier Gladys Berejiklian. De branden hebben al 80.000 hectare land in de as gelegd.



Doordat het al maanden droog is in de regio, slaat het vuur snel om zich heen. De droogte wordt omschreven als de ‘ergste in de geschiedenis’. De intensiteit en frequentie van droogte en branden is de afgelopen eeuw fors toegenomen. Meerdere gebieden kunnen zonder drinkwater komen te zitten, tenzij er regen komt.



,,Het is kurkdroog hier’’, zegt wijnboer Robert Davidson uit Queensland. ,,Het is net een tikkende tijdbom.’’ Davidson zag vorige maand een deel van zijn boom- en wijngaard in vlammen opgaan, toen een beschadigde hoogspanningsleiding kortsluiting veroorzaakte en de boel in brand zette.