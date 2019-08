Bosbranden Gran Canaria breiden zich uit, al zo'n 8000 mensen geëvacueerd

Dat meldt president Ángel Víctor Torres van de Canarische eilanden. Volgens hem hebben de bosbranden, die zaterdag ontstonden in de gemeente Valleseco, al ruim 3.400 hectare bos in de as gelegd. Volgens lokale brandweerfunctionarissen bemoeilijken enorme vlammen en verraderlijke, draaiende winden de bestrijding van het vuur. De wind blaast (half-)verkoolde stukjes hout de lucht in die daarna elders terechtkomen waardoor nieuwe branden ontstaan.

De blusvliegtuigen, die met twaalf helikopters het vuur vanuit de lucht bestrijden, vervoeren zo'n 6.00 liter water per toestel. Het scheppen van dat bluswater gebeurt in de baai bij de haven van Las Palmas. De spectaculaire bestrijdingsoperatie van de watervliegtuigen trekt daar veel bekijks van inwoners en toeristen.

Nederlanders

Het is nog niet bekend of er Nederlanders in het gebied zijn waar de bosbranden woeden. Dat is in het bergachtige binnenland aan de noordkant van het eiland, zo’n 50 kilometer verwijderd van het zuiden. Daar bevinden zich een aantal bij Nederlanders populaire bestemmingen zoals Maspalomas.

De Eurocross-alarmcentrale in Leiden zegt nog geen meldingen van Nederlanders te hebben ontvangen.

Tejada

Afgelopen weekend moest het zogenoemde Kruis van Tejada, een populaire berglocatie, al worden geëvacueerd. Daarna volgden ook een luxehotel in de buurt en het centrum van Tejeda, een dorp met iets minder dan 2000 inwoners. Het ligt op zo’n 40 kilometer afstand van Las Palmas, de hoofdstad van Gran Canaria. Of er ook Nederlanders onder de geëvacueerden zijn, is niet bekend.

Gran Canaria is beroemd om zijn stranden en bergen. Het eiland en de hoofdstad Las Palmas zijn populaire Europese vakantiebestemmingen.

Volledig scherm Tientallen meters hoge vlammen in de bossen bij Montaña Alta aan de noordkant van het Canarische eiland. © AFP

Volledig scherm Inwoners van Montana Alta kijken geschrokken toe hoe het vuur zich verspreidt. © AFP