Bosbranden in Californië dodelijkste ooit

Meerdere gewonden bij schietpartij in Zweden

1:48 In het stadje Trelleborg in het zuiden van Zweden zijn bij een schietpartij in het drukke oude centrum meerdere gewonden gevallen. Een of meer gewapende mannen openden rond 22.30 uur donderdagavond het vuur op een marktplein in de stad in het zuiden van Zweden, dertig kilometer van Malmö.