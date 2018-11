Bosbranden in Californië zijn dodelijkste in 85 jaar tijd

Bij de zware natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië zijn inmiddels 31 doden geteld. Tienduizenden hectare is afgebrand en het stadje Paradise is bijna volledig in vlammen opgegaan. De autoriteiten waarschuwen voor nog meer brandgevaar, want er wordt verwacht dat wind de komende 72 uur verder aanwakkert.

In Californië zijn verdeeld over verschillende plaatsen meer dan 250.000 inwoners geëvacueerd. Dat gebeurde ook in Malibu, waar heel wat Amerikaanse beroemdheden wonen. In totaal verzwolg het vuur al meer dan 6.000 huizen en 700 andersoortige gebouwen. De brand wordt inmiddels aangemerkt als de meest dodelijke van de afgelopen 85 jaar. Van 228 mensen weten de autoriteiten niet waar zij zich bevinden. De schade kan oplopen tot 16 miljard dollar.

Zowel in Malibu, vlak naast Los Angeles, als in het noorden van Californië is het vuur nog niet onder controle. Pas wanneer dat het geval is, kan de zoektocht naar eventuele nieuwe slachtoffers starten. Al meer dan 280 vierkante kilometer land ging in de vlammen op.

De meest verwoestende brand is het zogeheten Camp Fire, in het noorden van de staat, waar al 24 doden werden geteld in en om Paradise. Woolsey Fire in de buurt van Los Angeles kostte twee mensen al het leven; zij verbrandden in hun auto.

Spookstad

Vooral Paradise, een gemeenschap op zo’n 240 kilometer ten noorden van San Francisco, waar veel ouderen op pensioen woonden, werd zwaar getroffen en transformeerde op korte tijd in een spookstad. De circa 27.000 inwoners werden opgeroepen de stad te verlaten. Door ongelukken raakten uitvalswegen geblokkeerd. Veel mensen lieten hun voertuigen achter en vervolgden hun tocht lopend, zo meldden de autoriteiten.

Burgemeester Jody Jones van Paradise schat dat slechts tien tot twintig procent van de stad overblijft. Tientallen huizen, een ziekenhuis, een tankstation en meerdere restaurants werden door het vuur vernield. In de regio is de noodtoestand afgekondigd.

Versterking uit Texas

De branden worden bestreden door duizenden brandweerlui, maar die hebben het vuur nog niet onder controle. Gevreesd wordt dat hete wind vanuit het binnenland de vlammen de komende 72 uur weer verder aanwakkert.

De gouverneur van Texas, Gregg Abbott, heeft inmiddels aangekondigd tweehonderd brandweerlieden naar Californië te sturen om het vuur mee te helpen bestrijden.

