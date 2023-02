Bosbranden in Chili eisen tientallen levens, honderden mensen gewond

Tienermeis­je gedood door haai in rivier Australië: ‘Ze wilde zwemmen met een groep dolfijnen’

Een 16-jarig meisje is zaterdag overleden in West-Australië nadat ze was aangevallen door een haai tijdens het zwemmen in de Swan-rivier. Dat melden de lokale autoriteiten. Het is de eerste fatale haaiaanval in die rivier sinds het overlijden van een jongetje in 1923.

