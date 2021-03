Boskalis hoopt blokkeerschip vannacht recht te trekken: 'Het wordt een puzzel’

De twee door Boskalis ingehuurde ‘zware jongens’ uit de Rode Zee moeten de klus rond het 224.000 ton zware containerschip Ever Given gaan klaren. Zij komen op zijn vroegst zondagavond laat aan en kunnen samen een slordige 400 ton aan gewicht trekken. In combinatie met de elf sleepboten die al het hele weekend aan de gestrande containerreus in het Egyptische Suezkanaal trekken en het vele zand dat al onder het schip is weggegraven moet dat genoeg zijn, schat de topman van het Papendrechtse bagger- en bergingsbedrijf in.