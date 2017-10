Botresten op Aruba zijn niet van vermiste Natalee Holloway

Vader Dave hoopte zo dat dit de doorbraak zou zijn en hij er eindelijk achter zou komen wat er met zijn dochter Natalee is gebeurd, die bewuste avond dat ze met Joran van der Sloot naar het strand ging.



Tussen de gevonden resten zat één bot van een mens, maar het DNA matcht niet met dat van moeder Beth Holloway. ,,Dus is het niet afkomstig van Natalee”, zegt onderzoeker Jason Kolowski tegen de website Oxygen.com. Van wie het bot wel is, is niet duidelijk.



Vader Holloway kreeg naar eigen zeggen een tip van een oud-huisgenoot van de beste vriend van oud-verdachte Joran van der Sloot. Die tipgever stelt dat Joran GHB in het drankje van Holloway deed. Het slachtoffer zou vervolgens gestikt zijn omdat ze moest overgeven. Joran zou het meisje daarna samen met zijn vader Paul hebben begraven in een park.



Het was niet geheel toevallig dat Dave Holloway met het nieuws over de aangetroffen botresten naar buiten kwam. Enkele dagen later werd een documentaire over zijn zoektocht uitgezonden.



Eerder werd op dezelfde plek gezocht, maar niets gevonden. Zo ontkrachtte het Openbaar Ministerie van Aruba de vondst van Holloway. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries zette er grote vraagtekens bij. Hij sprak van ‘een merkwaardig verhaal’ en een bizar onderzoek.