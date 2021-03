Boulder rouwt om de slachtoffers van het bloedbad in supermarkt

Sommigen deden hun dagelijkse boodschappen. Anderen waren gewoon aan het werk in de supermarkt. En er was een politieagent die naar binnen snelde om hen te redden. De tien slachtoffers van het bloedbad in Colorado hebben inmiddels allemaal een gezicht. ,,De leegte in onze familie kan nooit opgevuld worden.’’

De schutter, Ahmad Al Aliwi Alissa (21), schoot maandagmiddag lukraak in het rond in de King Scoopers-winkel in Boulder. Hij doodde daarbij tien mensen. Morgen wordt hij aan de rechter voorgeleid.



In de buurt van de supermarkt groeit de bloemenzee. Er liggen kransen, kaarsen en spandoeken met de tekst #Boulderstrong, en tien kruizen met blauwe harten en de namen ter nagedachtenis aan de slachtoffers (20 tot 65 jaar).

Kledingwinkel

Een van hen was Tralona Bartkowiak. Zij runde met haar zus een kledingwinkel in de populaire Pearl Street Mall. Ze leefde voor haar zaak, bezocht festivals en werkte hard. ,,Ze was gewoon een heel gelukkig persoon,” zegt Tricia Hunter, manager van een naastgelegen winkel.

Volledig scherm © Getty Images

Bartkowiak was in de winkel om postpakketten te halen. Binnenkort zou ze trouwen. Hunter: ,,Ze had een vrije geest, was aardig voor iedereen en glimlachte altijd. Ik heb haar zelden in een slecht humeur gezien.’’



De 25-jarige supermarktmedewerkster Rikki Olds was die dag aan het werk. Ze wilde graag verpleegster worden. Als dat niet zou lukken, dan zou ze zich opwerken tot winkelmanager, zo was haar doel.

Haarkleur

Rikki leefde haar eigen leven, vertelt haar oom Robert Olds. De twintiger veranderde vaak van haarkleur en liet geregeld een nieuwe tatoeage zetten. ,,Het is triest dat ze het moederschap en het huwelijk niet meer kan meemaken. De leegte in onze familie kan niet opgevuld worden.’'

Volledig scherm Rikki Olds © AP

Rikki’s collega Teru Leiker hield ervan om de fanfare van de Universiteit van Colorado te zien optreden, tijdens de traditionele opwarmer voor thuiswedstrijden van het footballteam van de universiteit.



,,Ze was er al voordat we begonnen te verzamelen’', vertelt bandleider Matt Dockendorf in The Denver Post. ,,Ze was een soort persoonlijke cheerleader van de band.’'

Volledig scherm Gedenkplek voor slachtoffer Tralona Bartkowiak © AP

Suzanne Fountain, een ander slachtoffer, was een plaatselijke actrice en verzekeringsagent. Op de theaterschool in New York leerde ze haar partner Phi Bernier kennen, toen ze samen de hoofdrol speelden in een toneelstuk. ,,Ze was een lieftallig persoon, iemand die je gewoon niet zult vergeten”, zegt collega Brian Miller in The Denver Post.



De politie van Boulder rouwt om het verlies van Eric Talley (51). Hij was de eerste agente die bij de supermarkt arriveerde na de noodoproep. Homer Talley beschrijft zijn zoon als een toegewijde vader die ‘de Heer kende’. Hij had zeven kinderen in de leeftijd van 7 tot 20 jaar. ,,Toen iedereen wegrende naar de parkeerplaats, rende hij er juist naartoe.’'

Volledig scherm Agenten bewijzen hun collega Eric Talley de laatste eer © Getty Images

Kevin Mahoney was aan het winkelen toen de schutter binnenkwam. ,,Hij vertegenwoordigde alles wat met liefde te maken heeft’', twittert zijn dochter Erika bij haar trouwfoto. ,,Ik ben zo dankbaar dat hij me afgelopen zomer nog naar het altaar heeft kunnen begeleiden.’'

Bruiloft

Vanwege de coronapandemie had ze eigenlijk de bruiloft moeten uitstellen. Maar Erika en haar man besloten een kleine ceremonie in de achtertuin te houden.



Kevin was een emotionele man, vertelt zijn dochter. Tijdens de mijlpalen in het leven was hij altijd tot tranen toe geroerd. ,,Ik bewonder mijn vader enorm. Ik kijken tegen hem op.’'

Volledig scherm © EPA

Een van de belangrijkste momenten is hem nu ontnomen. Erika is momenteel zwanger. Kevin zal zijn kleinkind nooit kunnen zien. ,,Mijn vader zou willen dat ik sterk blijf voor zijn kleindochter.’’



Lynn Murray deed boodschappen in de supermarkt. Ze maakte carrière als fotografe voor tijdschriften als Cosmopolitan en Vogue. Haar man John Mackenzie noemt haar ‘de aardigste persoon’ die hij ooit heeft gekend, met de ‘coolste uitstraling’.



,,Leef niet in angst’’, is zijn boodschap. ,,Mijn vrouw, en geen van de slachtoffers, zou nooit willen dat je in angst leeft. Ze willen dat je brutaler bent en brutaler leeft. Dat is wat deze plek is.’’