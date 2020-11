Bouw Duits-Russische gasleiding volgende maand hervat ondanks sanctiedreiging VS

Eerste hittegolf van het seizoen teistert Australië

28 november Hoewel de meteorologische zomer nog moet beginnen in Australië, is de eerste hittegolf van het seizoen al een feit. Op veel plaatsen in het oosten en zuiden van het land steeg de temperatuur tot boven de 40 graden. Veel inwoners van Sydney zoeken naar verkoeling op het strand.