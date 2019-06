De schutter, die zou zijn geïdentificeerd als DeWayne Craddock (40) die al lange tijd op de technische dienst voor de gemeente werkzaam was, is bij de schietpartij omgekomen. Volgens Amerikaanse media zou hij recent zijn ontslagen. Craddock opende rond 16.00 uur lokale tijd (22.00 uur in Nederland) het vuur op mensen in een gebouw van de buitendienst. Het gemeentehuis bevindt zich daarnaast.

Wat een alledaagse vrijdagmiddag leek te worden bij de buitendienst veranderde plots in een slachtpartij. In een kantoor waar vergunningen voor verbouwingen worden uitgegeven en waar je de waterrekening kon betalen begon een ambtenaar plots te schieten. Zand Bakhtari (28) die op de eerste verdieping werkt, vertelt aan de New York Times dat hij rond een uur of vier naar buiten keek en mensen zag rennen en schreeuwen. Eerst dacht hij dat er ergens op straat een aanrijding was gebeurd. Maar toen waarschuwde zijn baas dat er een ‘actieve schutter’ in het gebouw was. In de Verenigde Staten betekent dat: levensgevaar, verstop je, iemand schiet op mensen.

Zestig

Volgens Bakhtari en andere getuigen zou er tussen de vijftig en zestig keer zijn geschoten. Na een minuut of tien arriveerde de politie. De lichamen van de omgekomen mensen werden op verschillende verdiepingen van het gebouw gevonden, aldus politiechef James A. Cervera van het Virginia Beach Police Department op een persconferentie. De schutter schoot ook op vier agenten die het gebouw binnen waren gegaan, waarna volgens Cervera ,,een hevig en langdurig vuurgevecht ontstond’’. Daarbij is de man getroffen. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. ,,Doordat de agenten hem hebben uitgeschakeld, is zeker voorkomen dat er nog meer slachtoffers zouden vallen’’, aldus Cervera.

Volgens Cervera werkte de schutter al lange tijd voor de gemeente. Hij omschreef de dader als iemand die ‘ontevreden’ was. In het gebouw zijn een pistool en een automatisch geweer gevonden. Volgens Amerikaanse media zou de dader de wapens recent hebben gekocht. Onder de gewonden is ook een agent, zei Cervera. ,,Zijn kogelwerend vest heeft hem gered.’’

Verwoestend

,,Dit is de meest verwoestende dag in de geschiedenis van Virginia Beach’’, aldus burgemeester Bobby Dyer. ,,De betrokken mensen zijn onze vrienden, medewerkers, buren, collega’s.’’ Virginia Beach telt ruim 438.000 inwoners en is de grootste stad in de Amerikaanse staat Virginia. Het is een populaire vakantiebestemming in het zuid-oosten van de staat. Zes gewonden liggen in het Sentara- en het Princess Anne ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend.

Volgens een geschrokken buurman van DeWayne Craddock (,,Ik woon vlak onder hem, mijn vriendin of ik hadden net zo goed slachtoffer kunnen zijn") was de schutter een aardige vent. Wel was hij nachten wakker en hoorde hij hem door het huis schuifelen.

Bizar toeval, de lokale politie had uitgerekend voor vanochtend op het stadhuis een workshop georganiseerd over wat te doen bij een 'mass shooting'. Volgens de Facebookpagina van de politie waren daarvoor 36 aanmeldingen. De workshop is geannuleerd.

Volgens nieuwszender CNN was die de dodelijkste schietpartij 'sinds oktober, vorig jaar'. Bij een schietpartij in een synagoge in Pittsburgh vielen toen elf doden.

Volledig scherm De politie betreedt het gebouw kort na de melding van de schietpartij. © REUTERS

Volledig scherm Personeelsleden en bezoekers verlaten het gebouw waar het bloedbad plaatsvond. © REUTERS