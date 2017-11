Boze buschauffeur dropt uit wraak al zijn passagiers negen haltes verder

Stampvol

Bus 358 tussen Leuven en Brussel zat afgelopen maandag omstreeks 16 uur stampvol toen iemand ter hoogte van halte Veltem Steenweg op de bel duwde. De buschauffeur stopte bij de halte, maar uiteindelijk stapte niemand uit. ,,Daarop werd de chauffeur furieus, stond op en vroeg hij al schreeuwend wie op de bel gedrukt had", vertelt één van de reizigers, die liever anoniem wenst te blijven.

,,Omdat niemand antwoordde, werd hij nog kwader. Hij liet weten dat hij pas zou vertrekken wanneer de 'boosdoener' zich kenbaar gemaakt had. Omdat heel wat reizigers lieten weten dat ze naar huis wilden, is hij uiteindelijk toch maar vertrokken. Groot was onze verbazing dan ook toen hij - hoewel verschillende mensen op de bel geduwd hadden - niet meer bij de volgende haltes stopte. Pas ter hoogte van de halte Rijkswacht in Kortenberg (zo'n 5 kilometer verderop, red.) zette hij de bus aan de kant. Daar stonden we dan, in de gietende regen."

Ook heel wat oudere passagiers

Heel wat reizigers moesten daardoor met een andere bus opnieuw richting Veltem-Beisem rijden, of riepen de hulp van familie en vrienden in om hen op te komen halen.



,,Ongehoord", gaat de reiziger verder. ,,Ik heb dan ook een mail gestuurd naar Keolis, de maatschappij waarvoor de chauffeur reed. Zijn gedrag was totaal niet gepast. Ik hoop dan ook dat hier een gevolg aan gegeven wordt, want behalve een hoop schoolgaande jongeren zaten er ook heel wat ouderen in de bus. Zij moesten zelf maar iets regelen om thuis te komen."



Bij de busmaatschappij bevestigt men het verhaal. ,,Volgens de chauffeur werd er wel vier à vijf keer gebeld", zegt woordvoerder Sara Jane Deputter tegen Het Laatste Nieuws. ,,Daarop is de bestuurder inderdaad zonder te stoppen naar Kortenberg gereden. Hij overtrad zo de regels en zal hier dan ook op aangesproken worden. We roepen iedereen op om te stoppen met belletje-trekken, uit respect voor de chauffeur en de medereizigers."