Boze Surinamers betogen tegen president Bouterse om financiële chaos

liveblog corona Hoofd van ziekenhuis Wuhan overleden aan virus, ontsnapte Russin weer in quarantai­ne

18:48 Het dodental als gevolg van de virusuitbraak in China bedraagt inmiddels bijna 1700. Het totale aantal besmettingen wereldwijd staat op ruim 67.000. Het Rode Kruis heeft inmiddels gironummer 7244 geopend waarop geld wordt ingezameld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook vandaag houden we je op de hoogte via een live-blog. Een verslag van afgelopen dagen lees je hier terug.