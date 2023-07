Eritrea-festival in Duitsland ontspoort volledig: tientallen agenten gewond, zeker honderd mensen opgepakt

indebuurt.nl Dejen (31) serveert Eritrese en Ethiopi­sche gerechten aan de Brinklaan: 'Ik wil deze keuken naar Apeldoorn brengen'

Hij woont in Rotterdam, maar hoopt binnenkort in Apeldoorn samen te gaan wonen met zijn vriendin. Werk heeft Dejen Hadege (31) hier in ieder geval al: in zijn restaurant Merhaba Habesha aan de Brinklaan 18 – waar vroeger Zeeman zat – serveert hij gerechten uit de Eritrese en Ethopische keuken.