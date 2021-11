Koeweitse diplomaat in België hield huishoudster jaar lang gevangen: vervolgd vanwege mensenhandel

Onderdak en eten, dat kreeg de Ethiopische huishoudster voor haar werk bij de Koeweitse diplomaat. Ze werd een jaar lang opgesloten in het huis van haar ‘werkgevers’ en kreeg geen cent betaald. In 2018 wist de Ethiopische te ontsnappen en zich aan te melden voor een speciale verblijfsvergunning in België: als slachtoffer van mensenhandel mag ze in het land blijven.

Dat het koppel ook daadwerkelijk voor de rechtbank moet komen is bijzonder, want normaal geldt voor diplomaten een strafrechtelijke immuniteit. Dat betekent dat ze niet veroordeeld mogen worden door andere landen voor de tijd waarin zij er verblijven, ook niet als ze een strafbaar feit begaan. Toch denkt de aanklager door die immuniteit heen te kunnen prikken. De verdachte is namelijk op dit moment geen diplomaat meer in België. Diplomatieke immuniteit geldt met terugwerkende kracht alleen over wat je in functie hebt gedaan. Het privéleven van een diplomaat is dus gewoon strafbaar.

Het diplomatenkoppel wordt formeel beschuldigd van mensenhandel, uitbuiting, en gevangenhouding. Daarvoor hangt er een gevangenisstraf tot tien jaar en een geldboete tot 100.000 euro boven hun hoofd. Woensdag komt de zaak voor het eerst voor de rechtbank in Brussel.

Ingewikkelde situatie

Ruud Bosgraaf van Amnesty International is niet verbaasd. Het gebeurt namelijk wel vaker in landen in de Golfregio, waar arbeidsmigranten bij aankomst worden onderworpen aan het kafala-systeem. Dat houdt in dat ze hun werk- en verblijfsvergunning moeten inleveren bij een sponsor, of kafeel. Bij onenigheid over loon of arbeidsrechten kan de kafeel zich terugtrekken, waardoor alle rechten van de migrant wegvallen. Zo word je dus compleet afhankelijk van je sponsor. ,,Sommigen noemen dit moderne slavernij”, aldus Bosgraaf. ,,Maar Amnesty kiest ervoor om het dwangarbeid te noemen. Wat er ook gebeurt, een migrant kan nooit eigendom zijn van de sponsor.”

Amnesty heeft onderzoek gedaan naar dit kafala-systeem in onder andere Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar, vertelt Bosgraaf, maar ook in Koeweit gebeurt het. Huishoudsters zoals die van de Belgische rechtszaak kwamen bij deze onderzoeken vaak voorbij: ,,Je ziet telkens hetzelfde patroon: een vrouw uit Afrikaanse landen zoals Kenia of Ethiopië krijgt een mooie baan voorgeschoteld, maar uiteindelijk moet ze ontzettend veel werken, wordt ze slecht of zelfs niet betaald, en soms wordt ze ook nog mishandeld. Ze kan nergens klagen, en naar huis gaan is geen optie. Mensonterende omstandigheden, dat zijn het.”

Een diplomaat die zijn huishoudster meeneemt naar - in dit geval - België heeft Bosgraaf nog nooit gezien. Het maakt de situatie dan ook ontzettend ingewikkeld, denkt hij. ,,In principe geldt voor een diplomaat de wetgeving van het land waar hij vandaan komt, en hoe erg het ook is, daar had hij gewoon zijn huishoudster een jaar mogen opsluiten om voor hem te werken. Had hij een visum voor haar aangevraagd, dan was er waarschijnlijk juridisch gezien niets aan de hand. Maar nu dat niet gedaan is, zou het best wel eens onder mensenhandel geschaard kunnen worden.” De uitslag van de zaak is dus nog onzeker.

Wat is mensenhandel? Mensenhandel is een vorm van mensensmokkel waarbij slachtoffers met dwang uitgebuit worden na illegaal naar een ander land vervoerd te zijn. Het wordt ook wel eens moderne slavernij of dwangarbeid genoemd omdat mensen vaak onvrijwillig moeten werken zonder er geld voor te ontvangen in ruil voor onderdak en eten. Ook is het voor de slachtoffers vaak moeilijk om aan het netwerk van mensenhandel te ontsnappen. Deze uitbuiting is in de meeste gevallen seksueel: slachtoffers worden gedwongen tot prostitutie, maar economische uitbuiting komt ook vaak voor. Zo zou het geval van de Ethiopische huishoudhulp als economische uitbuiting bestempeld kunnen worden, maar onder het kafala-systeem in de Golfregio is dit dus gewoon legaal. Mensenhandel is een ‘verborgen’ misdaad, en dus is het moeilijk om precieze cijfers te geven. Naar schatting van de International Labour Organization (ILO) zouden er in totaal zo'n 30.000 slachtoffers van arbeidsuitbuiting in Nederland verblijven. In 2017 schatten de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dat daar jaarlijks zo'n 6250 nieuwe slachtoffers bij komen. Voor meer informatie, bezoek de website van het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, CoMensHa.

