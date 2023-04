Negen mensen naar ziekenhuis na lawine in Zwitserland

Honderddui­zen­den in Canada nog zonder stroom na winter­storm

Twee dagen na een winterstorm die met name in de stad Montreal grote materiële schade veroorzaakte, hadden vrijdag honderdduizenden gezinnen in het oosten van Canada nog geen stroom. Ongeveer 400.000 huizen in de provincie Québec zitten in het donker. Op het hoogtepunt van de stroomstoring waren dat er 1,1 miljoen.