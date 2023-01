Het waren twee wedstrijden op hoog niveau, maar een deel van de zaal had daar geen oog voor. Opgejut door Melisse, uitgedost in oranje shirt en met een biertje in zijn hand, zongen zij luidkeels mee met het nummer Hey Baby van dj Ötzi. De VVD-politicus telt af, het publiek zingt uit volle borst mee: ,,Oeh, ah, I wanna know if you be my girl.”