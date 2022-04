Brancards met lichamen op de brug in Irpin: heroverde stad maakt trieste balans op

Bij de verwoeste brug over de rivier de Irpin vertelt de niet meer heel jonge Oekraïense soldaat Nikolaj dat zijn huis is platgebombardeerd. Maar het belangrijkste is dat zijn vrouw en kinderen en hij nog in leven zijn. Dat is niet vanzelfsprekend dezer dagen, en al zeker niet in een stad als Irpin. Vier hulpverleners zetten vlak voor zijn neus een brancard neer.