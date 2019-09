Brand in fabriek China eist 19 levens

Oogstver­bod in regio Noord-Frank­rijk na grote brand in fabriek

6:32 De autoriteiten in Noord-Frankrijk hebben boeren in de regio rond de stad Rouen verboden nog te oogsten. Dat besluit is genomen uit veiligheidsoverwegingen, omdat niet duidelijk is of er schadelijke stoffen op de landbouwgronden terecht zijn gekomen tijdens een enorme brand die donderdag woedde in een chemische fabriek.