Brandstoftekort bij 30 procent Franse tankstations, oliegigant reikt stakers raffinaderijen de hand

Dat meldt het Franse ministerie van Energietransitie. Zaterdag om 12.00 uur had 20,7 procent van de tankstations problemen met de levering van minstens één type brandstof. Zondag was dat op hetzelfde tijdstip 29,7 procent. De spanning bij de bevoorrading van de tankstations houdt naar verwachting aan omdat vakcentrale Confédération Générale du Travail (CGT) eerder vandaag aankondigde dat de stakingen in verschillende olieraffinaderijen en brandstofdepots van TotalEnergies en Esso-ExxonMobile waren verlengd na een onderbreking van twee uur. Zeker twee locaties lagen zondagmiddag nog stil, meldde een CGT-woordvoerder.

De blokkades begonnen tien dagen geleden en de inzet bij TotalEnergies is een loonsverhoging van 10 procent vanaf 1 januari, met terugwerkende kracht tot dezelfde datum dit jaar. 7 procent is een ‘inflatiecorrectie’ en de overige 3 procent een ‘deling in de rijkdom’. Het olie- en gasconcern kondigde over de eerste zes maanden van 2022 een winst van 10,9 miljard euro aan, met een tussentijdse winstuitkering van 2,62 miljard euro aan zijn aandeelhouders.

Loononderhandelingen

Onder druk van de tekorten aan benzine en diesel en de praktische en economische gevolgen ervan ging TotalEnergies zondag akkoord met het vervroegen van de jaarlijkse loononderhandelingen, met een maand. Daardoor vinden ze nog in oktober plaats. Daarmee reageerde de Franse energiegigant op een open brief van vakcentrale CGT aan de directie, op voorwaarde dat de blokkades in olieraffinaderijen en brandstofdepots zouden eindigen.

‘Deze onderhandelingen zullen bepalen hoe werknemers voor het einde van het jaar kunnen profiteren van de uitzonderlijke resultaten die door TotalEnergies worden gegenereerd, terwijl ook rekening zal worden gehouden met de inflatie voor het jaar 2022', aldus de verklaring.

Esso-ExxonMobile reageerde nog niet. De Franse minister van Energietransitie Agnès Pannier Runacher verwelkomde het aanbod van TotalEnergies. Ze zei tegen nieuwszender BFMTV tevens een handreiking te verwachten van Esso-ExxonMobile ‘zodat de Franse bevolking niet gegijzeld wordt door dit sociale conflict en met vertrouwen naar het werk kan gaan’.

De Franse overheid heeft volgens haar strategische reserves vrijgemaakt en de invoer van olie verhoogd om de brandstoftekorten te bestrijden. ‘Dit zou ertoe moeten leiden dat de bevoorradingssituatie maandag verbetert', luidde het in een verklaring.

Toeristen

De brandstoftekorten raken niet alleen de Fransen, maar ook transportbedrijven en toeristen. Tientallen Nederlandse automobilisten strandden in Frankrijk door een lege tank. De ANWB kreeg sinds vrijdag tientallen hulpvragen binnen uit vooral het noorden van Frankrijk en langs de Autoroute du Soleil. De consumentenorganisatie adviseert automobilisten die naar Frankrijk gaan om met een volle tank de grens over te steken. Het advies is de brandstoftank te vullen in Luxemburg of België. Ook kunnen bestuurders informatie over de voorraad bij tankstations vinden via de website mon-essence.fr, stelt de organisatie.

De vraag naar brandstof bij Belgische benzinepompen in de buurt van de Franse grens steeg de afgelopen dagen met vijftien tot twintig procent als gevolg van de stakingsacties in verschillende Franse raffinaderijen en brandstofdepots. Tot leveringsproblemen in België leidt de extra vraag niet, zei technisch directeur Olivier Neirynck van de federatie van brandstofhandelaars en -verdelers tegen persbureau Belga. ,,Voorraden zijn opgebouwd. We zijn er klaar voor zolang het sociale conflict in Frankrijk voortduurt.’’

