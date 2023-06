Braziliaans actieplan voor Amazoneregenwoud: ferme stap in goede richting voor natuurbehoud

De Braziliaanse president Lula heeft een ambitieus plan gepresenteerd dat in 2030 een einde moet maken aan illegale ontbossing in het Amazoneregenwoud. Reden tot hoop bij Nederlandse natuur- en milieuorganisaties.

Ja, er valt wat te vieren. Tenminste, er is een punt gezet achter de voor de natuur desastreuze landbouwpolitiek van Lula’s voorganger, Jair Bolsonaro. De onlangs herkozen linkse president zet nu vol in op zijn Actieplan ter Preventie en Bestrijding van Ontbossing in de Amazone. Volgens Lula is dit niet alleen in het belang van Brazilië, maar van de hele planeet.

Vijftien Braziliaanse ministeries gaan de kar trekken. Ze willen satellietbeelden en financiële intelligentie-databases inzetten om illegale ontbossingsactiviteiten te documenteren én te bestraffen. Daarnaast komt er een certificeringssysteem voor hout- en landbouwproducten, waarbij wordt gegarandeerd dat ze afkomstig zijn van duurzame bronnen in plaats van kwetsbare ecosystemen.

Mooi nieuws voor Sigrid Deters, campagneleider Bossen Greenpeace, en Merijn van Leeuwen van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Deze organisaties hebben, samen met andere, immers al zo lang campagnes gevoerd om de ‘longen van de planeet’ te redden. Zover is het nog niet helemaal, maar hier is een ferme stap gezet, erkennen beiden. Temeer daar deze maand ook de historische EU Ontbossingswet van kracht wordt. Die verbiedt de invoer in Europa van onder meer koffie, rundvlees en soja, tenzij bedrijven kunnen bewijzen dat hun producten niet zijn geteeld in illegaal ontbost land.

PresidentLuiz Inacio 'Lula' da Silva poseert met de Braziliaanse inheemse leider Raoni Metuktire.

,,Echt belangrijk dat Lula de bescherming van het Amazonewoud centraal stelt”, reageert Sigrid Deters. ,,Ook dat hij nog eens benadrukt dat de bescherming van het Amazonewoud geen puur Braziliaanse aangelegenheid is, ook geen puur Latijns-Amerikaanse zaak, maar dat wij allen, en zeker de rijke landen, zullen moeten bijdragen aan het behoud.” Lula bekritiseerde overigens de rijke landen voor hun historische rol bij het vernietigen van bossen, maar riep op tot samenwerking in de aanpak van klimaatverandering. Hij benadrukte dat houtkapbedrijven bomen moeten planten als ze ze willen kappen, waarbij de nadruk ligt op naleving van de wet.

Merijn van Leeuwen heeft net gebeld met medewerkers van het WWF in Brazilië. ,,Ja, die waren blij”, zegt hij. Er werd daar ook stilgestaan bij de offers die zijn gebracht. In Brazilië zijn de afgelopen jaren gemiddeld dertig mensen per jaar vermoord omdat ze de natuur wilden verdedigen. De aankondiging van Lula’s plan valt niet toevallig samen met de eerste verjaardag van de moord op de Britse journalist Dom Phillips en de Braziliaanse expert inheemse volkeren, Bruno Pereira, die verslag deden van illegale operaties in de Amazone. Lula bracht hen een eerbetoon en erkende de internationale aandacht die hun dood vestigde op de vernietiging van de Amazone.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we het probleem verplaat­sen en andere natuurge­bie­den gaan slopen

Cerrado

Positief nieuws dus, maar er zijn nog wel de nodige ‘maren’, aldus beide experts. Ze wijzen op mogelijk ongewenste gevolgen van de bescherming van het Amazonegebied voor de minstens zo kwetsbare randgebieden. De fameuze Cerrado bijvoorbeeld, het savanne-achtige gebied in het centrale westen van Brazilië, waar ook veel soja voor veevoer vandaan komt. Daar zien milieubeschermers juist een toename van de houtkap.

,,Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we het probleem verplaatsen en andere natuurgebieden gaan slopen”, aldus Van Leeuwen. Van belang is volgens hem dat ook Braziliaanse parlementariërs die nu nog op de hand van Bolsonaro zijn, willen begrijpen dat dit hele verhaal niet alleen over ‘plantjes en beestjes’ gaat, maar dat de enorme handelsbelangen van Brazilië er eveneens mee zijn gediend. Want alleen al de toegenomen droogte in de Cerrado en Amazoneregio - als gevolg van de boomkap - kostte de Braziliaanse economie bijna 300 miljard euro per jaar, zo berekende de Wereldbank. En als illegaal verbouwde producten dan ook nog eens niet in Europa kunnen worden afgezet, is de strop vele malen groter.

De illegale houtkap in het Amazonegebied moet in 2030 stoppen.

Greenpeace blijft campagne voeren tegen financiële instellingen die ondanks alles nog steeds investeren in bedrijven die aan ontbossing doen. ,,De banken moeten nu ook stappen zetten, evenals de politiek. Die moet gewoon wetten maken om te zorgen dat het in de toekomst niet meer kan gebeuren.”

In augustus zal president Lula zijn plannen toelichten in de Braziliaanse stad Belém, de toegangspoort tot het Amazonegebied. Daar komen ook de andere presidenten van de Amazonelanden. Merijn van Leeuwen: ,,Hij wil echt wat laten zien, en nog meer in 2025 als de VN-klimaattop daar ook plaatsvindt.”

