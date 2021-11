Braziliaanse politie wil 19 mensen aanklagen om damramp met 270 doden

De aangeklaagde personen wordt verweten een installatie gebouwd te hebben die een gemeenschappelijk gevaar vormde voor de omgeving en waartegen het voor de slachtoffers moeilijk of onmogelijk was zich te verdedigen. Het gaat om adviseurs, ingenieurs, managers en directeuren van beide bedrijven.

De dam bij een ijzermijn van Vale begaf het op 25 januari 2019 waardoor delen van het stadje Brumadinho nabij Belo Horizonte in de deelstaat Minas Gerais werden overspoeld. Deskundigen hebben vastgesteld dat het ontwerp voor de dam fout was en dat de kering te steil was en onvoldoende drainage had. Medewerkers van Vale en de inspectie stelden misleidende documenten op over de veiligheid van de dam.