Braziliaanse president Bolsonaro betwist toch deel verkiezingsuitslagen na nederlaag

Iran reageert op aanhouden­de protesten met aanvallen op Koerden in Irak

Iran heeft zondagavond laat aanvallen uitgevoerd op Koerden in Irak, zeggen lokale autoriteiten in de Iraakse stad Erbil. De antiterrorisme-organisatie van Iraaks Koerdistan stelt dat de Iraanse Revolutionaire Garde kantoren van Koerdische partijen in de stad heeft ‘gebombardeerd’. Het is de tweede keer in een week dat zulke aanvallen op doelen in Erbil vanuit Iran plaatsvinden, en ook in eigen land wordt de druk op de Koerden verhoogd.

21 november