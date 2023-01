Brazilië opnieuw in staat van paraatheid nadat oud-president nieuwe twijfels zaait over verkiezingsuitslag

Na de aanval op het hart van de Braziliaanse democratie zondag door radicale aanhangers van de extreemrechtse oud-president Jair Bolsonaro, was Brazilië vandaag opnieuw in staat van paraatheid. De regering van de op nieuwjaarsdag geïnstalleerde linkse president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva kondigde extra veiligheidsmaatregelen af nadat Bolsonaro op zijn Facebookpagina een video had geplaatst waarin de uitslag van de presidentsverkiezingen in twijfel werd getrokken. Ook werd daarin gezegd dat Lula niet door het volk is gekozen, maar is aangesteld door het hooggerechtshof en het kiestribunaal.

Op sociale media, WhatsApp en Telegram gingen daarnaast onder aanhangers van Bolsonaro oproepen rond tot nieuwe grote protesten op verschillende plaatsen in het land. Hoewel de voormalige president de video twee uur na plaatsing verwijderde, beschouwden de veiligheidsautoriteiten het toch als een zogenoemde ‘dog whistle’, een signaal van Bolsonaro aan zijn achterban om opnieuw in verzet te komen.

In de hoofdsteden van de deelstaten werden extra politietroepen gestationeerd. In de hoofdstad Brasília werden de wegen rond en naar de ministeries en de overheidsgebouwen die zondag nog door duizenden woedende aanhangers van de oud-president werden bestormd en vernield, afgesloten en streng bewaakt. Ook de presidentiële garde bij paleis Planalto, het werkpaleis van president Lula, werd in staat van verhoogde paraatheid gebracht.

Nooit enig bewijs

De aanhang van Bolsonaro, die kort voor de machtsoverdracht naar Orlando in de Verenigde Staten vertrok en daar deze week een dag in het ziekenhuis verbleef met buikpijn, legt zich nog altijd niet neer bij de uitslag van de verkiezingen. Lula won die eind oktober met bijna twee procent verschil ten opzichte van zijn voorganger. De aanhangers van de oud-president vermoeden fraude en volgen daarmee de visie van hun leider, die tijdens zijn regeerperiode – en nu voor het eerst ook erna – regelmatig heeft beweerd dat het Braziliaanse kiessysteem fraude in de hand werkt. De elektronische stemmachines zouden zijn geprogrammeerd om 'links' aan de macht te helpen, aldus Bolsonaro, die voor zijn beweringen nooit enig bewijs heeft gegeven.



Na de bestorming van de overheidsgebouwen zondag zitten nog ruim 700 mensen vast. Van hen moet eerst worden vastgesteld wat precies hun rol is geweest in de bestorming en de vernielingen van het Nationaal Congres, het presidentieel paleis Planalto en het gebouw van het hooggerechtshof. Verder spitst het onderzoek zich toe op hoe en waarom ze vrij makkelijk de gebouwen binnen konden dringen en wie de aanval heeft georganiseerd en gefinancierd, zo liet minister van Justitie, Flavio Dino, weten.

Barricades

Hoewel bij de politie in Brasília bekend was dat er een grote manifestatie zou plaatsvinden met een mars richting de gebouwen, wordt steeds duidelijker dat de Militaire Politie, verantwoordelijk voor de openbare orde in de hoofdstad, niet voldoende op sterkte was. Daarbij trad de politie ook amper op toen barricades doorbraken en mensen richting de gebouwen stormden. Hetzelfde geldt voor de in het presidentiële paleis aanwezige legertroepen.

Nadat zondag al de gouverneur van Brasília en zijn veiligheidschef Anderson Torres – beiden sympathisanten van Bolsonaro – uit hun functie werden gezet, zijn sindsdien nog dertien leidinggevenden van de Militaire Politie die door Torres werden aangesteld uit hun functie gezet. Een van hen is gearresteerd.

Arrestatiebevel

Tegen Torres, die minister van Justitie was in de regering-Bolsonaro, loopt een arrestatiebevel wegens nalatigheid en mogelijke medeplichtigheid bij de bestorming. Hij bevindt zich net als de voormalige president in Orlando, waar hij volgens Braziliaanse media een dag voor de bestorming een ontmoeting had met Bolsonaro.

Hij heeft laten weten terug te keren uit de VS en zich te melden bij de autoriteiten. ,,Torres is op 2 januari aangetreden, heeft meteen de top van de veiligheidsdiensten ontslagen en nieuwe mensen neergezet. Vervolgens is hij vertrokken naar de VS, terwijl hij en anderen wisten dat er iets groots te gebeuren stond. Dat zal hij moeten uitleggen”, zei Ricardo Cappelli, de nieuwe veiligheidschef van Brasília die zondag door president Lula werd aangesteld om de door hem uitgevaardigde federale interventie in de hoofdstad te leiden.

