Brazilië ruimt oude graven om vele coronadoden een plek te geven

VideoBrazilië kan het hoge aantal coronadoden nauwelijks aan. Er is een groot gebrek aan ruimte op begraafplaatsen. In sommige steden worden oude graven leeggehaald om plaats te maken voor de slachtoffers van de pandemie. Ook vinden 's avonds begrafenissen plaats. ,,Er is sprake van een zeer ernstige situatie.”

Op de begraafplaats Vila Nova Cachoeirinha in São Paulo zijn mannen in witte pakken bezig oude graven te ruimen. De resten van mensen die jaren geleden zijn overleden, worden opgegraven, in zakken gedaan en verhuisd naar een andere plek.

Dat is niet ongebruikelijk in Brazilië, maar door de dodelijke pandemie en het sterk stijgende aantal besmettingen en sterfgevallen gebeurt dat nu in versneld tempo. Het Zuid-Amerikaanse land is verantwoordelijk voor een kwart van de coronadoden wereldwijd. Het land gaat gebukt onder de grootste coronagolf sinds de uitbraak vorig jaar.

Dodelijkste uitbraak

Het ministerie van Volksgezondheid registreerde gisteren 3769 nieuwe sterfgevallen door Covid-19. Brazilië kampt - na de Verenigde Staten - met de dodelijkste uitbraak ter wereld. Deze week registreerde het land gemiddeld 3100 doden en 74.000 nieuwe besmettingen per dag. De cijfers lopen sinds februari snel op.

Volledig scherm Brazilië heeft nauwelijks ruimte om de vele coronadoden te begraven. © AP

São Paulo noteerde deze week een recordaantal van 419 begrafenissen op een dag. Om de toestroom aan te kunnen, worden overledenen ook ‘s avonds begraven. Begraafplaatsen is gevraagd tot 22.00 uur open te blijven.

In het licht van schijnwerpers en de maan laten medewerkers de kisten in de graven zakken. Als het aantal sterfgevallen oploopt, moet het stadsbestuur extra maatregelen nemen.

Quote Wat er in Brazilië gebeurt, is een wereldwij­de bedreiging José Miguel Bernucci, National Medical Association Chili

Grenzen sluiten

De crisis in Brazilië dwingt buurland Bolivia de grenzen te sluiten, na nieuws over een nieuwe besmettelijke variant van het virus. Ook Chili laat geen buitenlanders meer het land in.

Andere landen vrezen dat Brazilië een broedplaats is voor nieuwe varianten door het hoge aantal besmettingen en het lakse beleid van president Jair Bolsonaro. Tot nu toe heeft pas 7 procent van de Brazilianen een eerste vaccin gekregen.

Volledig scherm Grafdelvers in São Paulo ruimen oude graven om ruimte te maken voor coronaslachtoffers. © REUTERS

,,Wat er in Brazilië gebeurt, is een wereldwijde bedreiging’', zegt José Miguel Bernucci, secretaris van de National Medical Association in Chili. ,,Het sluiten van de grenzen zal ons niet zoveel helpen met de varianten die we hier al hebben, maar wel met de nieuwe varianten die kunnen komen.’'

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat de capaciteit in de Braziliaanse ziekenhuizen bijna aan de max zit. ,,Er is sprake van een zeer ernstige situatie in Brazilië’', zegt WHO-epidemioloog Maria van Kerkhove. ,,In een aantal staten is de situatie nu kritiek.”

