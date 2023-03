Bredase Edin G. door VS op zwarte lijst gezet, waar Poetin ook op staat: ‘Iedereen weet waar hij zit’

ongeluk antwerpen Familiebe­zoek eindigt in drama met minibus: 1 dode, 19 gewonden

In Antwerpen is zondagochtend rond 3.30 uur een zwaar ongeval gebeurd met een Britse minibus. De bestuurder kwam om, de achttien andere inzittenden raakten gewond. Eén kind is er erg aan toe. Het gezelschap bestond uit Britten die na familiebezoek terugkeerden naar Londen.