Brexitdeal toch in gevaar

De unionistische DUP-partij stelt in een verklaring niet te kunnen instemmen met wat wordt voorgesteld met betrekking tot douaneregelingen en inspraak. Ook zou er ‘onvoldoende duidelijkheid zijn over de omzetbelasting'.



De status van Noord-Ierland na de brexit geldt als het grote struikelblok in de onderhandelingen over een brexitdeal. Tussen Ierland en Noord-Ierland ligt na de brexit de enige landgrens tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De grens met Noord-Ierland is daarmee ook meteen de belangrijkste grens die het Verenigd Koninkrijk straks heeft met de Europese Unie, als zij uit de EU gaan.



De Ieren en de EU willen absoluut niet dat er weer grensposten komen, omdat zij vrezen dat daardoor de fragiele vrede tussen de katholieken en de protestanten in gevaar komt. Maar er moeten wel controles plaatsvinden op goederen en personen die straks van buiten de EU (het Verenigd Koninkrijk en dus ook Noord-Ierland) op de Europese interne markt belanden. Het voorstel van de EU om dat te garanderen via de inmiddels beruchte backstop (tijdelijke controles, totdat er een definitieve oplossing is), was voor de Britse regering een no-go. Ze willen uit de EU, en er niet via zo’n constructie toch in blijven.



Beide partijen willen deze grens dus graag openhouden zonder grenscontroles, maar de Britse premier Johnson wil ook uit de douane-unie met de EU. Die twee wensen staan op gespannen voet met elkaar.



De DUP zegt in de verklaring dat de partij blijft samenwerken met de Britse regering om te proberen een ‘verstandige deal’ te realiseren. De partij stelt een overeenkomst te willen die de economische en grondwettige integriteit van het Verenigd Koninkrijk beschermt.