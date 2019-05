Brexiteer Boris Johnson wil May opvolgen als leider van de conservatieven

,,Natuurlijk ga ik ervoor’’, vertelde Johnson volgens de BBC op een bijeenkomst voor verzekeraars. ,,Ik denk niet dat dat een geheim is voor iemand. Maar zoals je weet is er momenteel geen vacature.’’ Die ‘vacature’ zal er echter wel komen, want Theresa May heeft gezegd dat ze zal aftreden voor de volgende fase van de brexit-onderhandelingen.

Een definitieve datum voor het vertrek van May is er nog niet. De impasse in de brexit-onderhandelingen en de verdeelde Conservatieve Partij hebben haar positie inmiddels vrijwel onhoudbaar gemaakt. Maar May wil nog steeds de klus klaren die ze is begonnen om haar brexitdeal goedgekeurd te krijgen in het parlement. Na drie afwijzingen wil ze het Lagerhuis volgende maand nog een keer laten stemmen over een terugtredingsakkoord. Het is onwaarschijnlijk dat dit lukt.

Boris Johnson nam in juli 2018 nog ontslag uit het kabinet uit protest tegen de onderhandelingen die May voerde met de Europese Unie. De conservatieve Johnson is een bekend criticaster van het brexit-beleid van premier May. Hij wil, net als een vleugel van de conservatieve partij, volledig los van de Europese Unie. Zonder akkoorden. Theresa May wil juist een zachtere variant van de brexit.

Interesse