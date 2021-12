Brits hof vernietigt blokkade uitlevering Assange aan VS, ‘hij is mentaal sterk genoeg’

De Verenigde Staten zijn een stap dichter bij de uitlevering van WikiLeaks-oprichter Julian Assange vanuit het Verenigd Koninkrijk. De Britse rechtbank oordeelde in januari tegen de uitlevering vanwege het risico dat Assange zelfmoord zou plegen, maar dat vonnis is in hoger beroep vernietigd.

De Amerikanen gingen in hoger beroep, omdat zij vinden dat Assange wel degelijk mentaal in staat is om in de VS terecht te staan. Ook is beloofd dat Assange niet in een maximaal beveiligde gevangenis terechtkomt en een celstraf in zijn thuisland Australië mag uitzitten. De advocaten van Assange kunnen de uitspraak nog aanvechten.

De VS willen Assange berechten voor de publicatie van 500.000 geheime overheidsdocumenten in 2010. In de VS lopen achttien aanklachten tegen Assange, met een maximale celstraf van 175 jaar. Door de publicatie van de vertrouwelijke informatie over de Amerikaanse missies in Irak en Afghanistan kwamen volgens de VS levens in gevaar.

Assange probeert al jarenlang uit handen van de Amerikanen te blijven. Hij vluchtte om die reden in 2012 naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij uiteindelijk zeven jaar woonde. In 2019 werd Assange uit het pand verwijderd en vervolgens veroordeeld tot een celstraf voor het overtreden van de afspraken van zijn vrijlating op borgtocht. De 50-jarige Australiër zit sindsdien vast.