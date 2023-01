Brits-Iraanse toppoliticus Alireza Akbari geëxecuteerd in Iran: ‘Gevoelloze en laffe daad’

Iran heeft de de voormalige top-politicus Alireza Akbari geëxecuteerd. Dat meldt het overheidspersbureau Mizan zaterdag. Hij zou zijn opgehangen. Akbari woonde lang in het VK en bezat zowel de Iraanse als Britse nationaliteit. Hij was door Iran ter dood veroordeeld voor spionage voor het VK.

Volgens Iran zou Akbari daarnaast een rol hebben gespeeld bij de moord op een belangrijke wetenschapper in 2020. Het Verenigd Koninkrijk heeft de doodstraf die Iran de oud-politicus oplegde als politiek gemotiveerd beschreven, en riep eerder op tot zijn vrijlating.

Barbaars

‘Een gevoelloze, laffe daad’ noemde de Britse premier Rishi Sunak de executie. ,,Uitgevoerd door een barbaars regime dat geen respect heeft voor mensenrechten van het eigen volk”, aldus Sunak. Minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly sprak over een ‘barbaarse daad’. Beiden zeggen dat de actie van Iran niet ongestraft kan blijven. Het Verenigd Koninkrijk zal in ieder geval zijn ambassadeur in Teheran tijdelijk teruggeroepen.

De banden tussen Iran en het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd flink slechter geworden, onder meer doordat Iran Akbari niet heeft vrijgelaten, ondanks meerdere Britse verzoeken. De Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly zei vrijdag nog dat Iran de executie van Akbari niet door moet zetten.

Alireza Akbari was van 2000 tot 2008 plaatsvervangend defensieminister in Iran, tijdens het presidentschap van Mohammad Khatami. Hij was in 1988 lid van de militaire organisatie die het staakt-het-vuren tussen Irak en Iran initieerde. In 2019 werd hij gearresteerd toen hij naar het VK reisde.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag de Britse ambassadeur om uitleg gevraagd over de reactie van Sunak en vanwege de vermeende spionage door Akbari. Iran zegt dat de Britten Akbari in de val hebben gelokt door hem te laten spioneren.

Martelingen en opnames

In de berichten over de executie van Akbari beweert Mizan dat hij ruim 1,8 miljoen euro, 265.000 pond en 50.000 dollars voor spionage heeft ontvangen. Woensdag zei Akbari tijdens een audio-opname die door de BBC werd gepubliceerd dat hij na uitgebreide martelingen misdaden had bekend die hij niet heeft gepleegd.

Iraanse staatsmedia zonden donderdag een video uit die volgens hen liet zien dat Akbari een rol speelde in de moord van de Iraanse nucleaire top-wetenschapper Mohsen Fakhrizadeh in 2020. Hij werd gedood bij een aanval buiten Teheran, waarvoor de Iraanse autoriteiten toentertijd Israël de schuld gaven. In de video bekende Akbari niet dat hij betrokken was bij deze aanslag, maar zij hij dat een Britse agent om informatie over Fakhrizadeh had gevraagd.

Iraanse staatmedia zenden vaker vermeende bekentenissen uit van verdachten van politiek beladen aanklachten. Persbureau Reuters heeft de authenticiteit van de video en audio-opname van Akbari zoals die door de staatsmedia gedeeld is niet kunnen verifiëren, noch wanneer deze opgenomen zouden zijn.

Nederland: ‘Verdere maatregelen tegen Iran’

Nederland ‘veroordeelt krachtig de afschuwelijke executie vandaag van de Brits-Iraanse burger Alireza Akbari in Iran’, zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) op Twitter. Hij herhaalt dat Nederland principieel tegen de doodstraf is. Hoekstra zal de meest recente executie bespreken met zijn EU-collega’s, twittert hij verder. Met hen zal hij ‘blijven werken aan verdere maatregelen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen in Iran'.

‘Gruwelijke en barbaarse daad’

Ook in andere landen wordt de daad veroordeeld. De Franse president Macron zegt solidair te zijn met de Britten en spreekt van een ‘gruwelijke en barbaarse’ daad. De Amerikaanse ambassadeur in Londen Jane Hartley zegt dat haar land de executie veroordeelt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.