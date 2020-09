Brits parlement schaart zich in eerste stemming achter omstreden brexitwet

Sloveense veroor­deeld voor oplichting na afzagen hand

12 september Een 22-jarige Sloveense is veroordeeld tot twee jaar cel vanwege oplichting, nadat ze haar hand had afgezaagd in een poging bijna 400.000 euro van de verzekering te krijgen. Haar 30-jarige partner, die haar tot de daad zou hebben gebracht, heeft van de rechtbank in de hoofdstad Ljubljana drie jaar cel gekregen.