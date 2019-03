Brits parlement wil geen nieuw brexit-referendum

Het Britse parlement heeft vanavond tegen het idee van een nieuw referendum over de brexit gestemd. In totaal waren 85 parlementsleden voor een nieuwe volksstemming en 334 tegen. Het Lagerhuis stemt vanavond ook over een uitstel van de brexitdatum van 29 maart.

Premier Theresa May houdt het beleid rond de brexit in ieder geval wel zelf in handen. Een voorstel om de ‘brexitagenda’ van het parlement voortaan door het Lagerhuis zelf te laten bepalen en niet door de regering, sneuvelde vanmiddag.



Het voorstel kwam van drie parlementsleden, die vonden dat het na de twee smadelijke nederlagen van May en haar brexitdeal in het parlement tijd werd dat het Lagerhuis zelf met een alternatief kwam. De Lagerhuisleden wilden dat woensdag 20 maart zou worden ingegrepen, als mogelijk een derde poging van de premier haar deal erdoor te drukken, mislukt. Hun voorstelde sneuvelde nipt met 314 stemmen tegen en 312 voor.

Uitstel

De belangrijkste stemming gaat straks over uitstel van de brexitdeadline. Premier May zei gisteren dat haar land fors uitstel van de brexit riskeert als niet snel een uitweg wordt gevonden uit de impasse in het Lagerhuis. Parlementariërs hebben haar akkoord over een ordelijke brexit al twee keer verworpen en keerden zich gisteren ook tegen een vertrek zonder afspraken over de scheidingsvoorwaarden, een zogenoemde no deal-brexit.



May zei dat haar regering kan aansturen op een korte technische verlenging als het Lagerhuis de deal alsnog steunt. Zo niet dan dreigt volgens haar een veel langer uitstel. Dat kan betekenen dat het Verenigd Koninkrijk toch moet meedoen aan de Europese verkiezingen, waar de Britten en Europa niet op zitten te wachten.