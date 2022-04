Brits parlementslid dat ‘per ongeluk’ porno keek, stapt uit Lagerhuis

Neil Parish, de geschorste afgevaardigde van de Britse Conservatieve regeringspartij die in het parlement naar porno keek op zijn smartphone, zegt dat hij dat per ongeluk deed. Toch stapt hij op als parlementslid, omdat hij ‘een tweede keer wel bewust naar die site ging’.

Dat zegt Parish (65) tegen de BBC. De Brit dienst zijn ontslag in bij de Conservatieven.

Gevraagd naar het pornokijken, zegt hij dat ‘het gebeurde in een moment van verstandsverbijstering’ en dat hij er niet trots op is. ,,Het zit zo: ik zat - grappig genoeg - naar tractors te kijken. Ik werd toen naar een andere website geleid met een vergelijkbare naam en toen keek ik een tijdje naar porno. Maar mijn fout - mijn grootste fout - is dat ik op een ander moment nog een keer terug ging naar die site, bewust.’’ Parish zat toen niet in de zaal van het Britse Lagerhuis, maar ernaast, wachtend om te stemmen over een voorstel.

Zijn naam kwam naar buiten na een klacht van een vrouwelijke collega eerder deze week. Zij had hem in de zaal porno zien kijken op zijn mobiele telefoon. Geschokte parlementsleden riepen meteen op om de afgevaardigde uit een kiesdistrict in het zuidwesten van Engeland uit de fractie te gooien.

Parish werd gisteren geschorst zolang het onderzoek loopt. Toen gaf het lid van de partij van premier Boris Johnson aan nog door te willen als parlementslid, maar nu trekt hij dus toch zelf al zijn conclusies.

‘Een lieve man’

In een vandaag gepubliceerd interview in de Britse krant The Times zei de echtgenote van Parish dat ze zich er niet van bewust was dat haar man iets dergelijks eerder had gedaan en dat haar echtgenoot ‘een lieve man’ is. ,,Het is allemaal erg gênant. Ik ben er sprakeloos van. Mensen zouden niet naar porno moeten kijken. Ik snap dat de collega’s boos zijn, want ik ben ook boos”, aldus de vrouw.

De conservatieve premier Boris Johnson zei eerder dat het gedrag van het parlementslid onacceptabel is en een reden kan zijn voor ontslag. Het Britse parlement gaat al gebukt onder meerdere seksschandalen. Op 5 mei zijn er gemeentelijke en regionale verkiezingen.