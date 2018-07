Brits stel mogelijk vergiftigd door weggegooid flesje gifgas

Het Britse stel dat met zenuwgas is vergiftigd , is mogelijk per ongeluk met de stof in aanraking gekomen. Ze zijn misschien besmet door een weggegooid flesje waarin het gas zat waarmee een Russische ex-spion en zijn dochter in maart werden vergiftigd.

De Britse autoriteiten zien dat als de meest waarschijnlijke optie, meldt de krant Financial Times op basis van regeringsbronnen. De twee slachtoffers zijn ernstig ziek. Het zou gaan om de 45-jarige Charlie Rowley en de 44-jarige Dawn Sturgess. Zij wonen in het plaatsje Amesbury.

In maart werden ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd met novitsjok. Zij werden net als het Britse stel bewusteloos gevonden, alleen niet in een huis, maar bij een bankje in het nabijgelegen Salisbury.

Blijkbaar heeft de miljoenen kostende schoonmaakactie, die na de eerste aanval werd opgezet, niet alle sporen van het zenuwgas uitgeveegd.

Buitengewoon pijnlijk

Het gif is ooit in de toenmalige Sovjet-Unie als massavernietigingswapen ontwikkeld. Een van de eerste politieagenten die bij de Skripals kwam, werd ook ziek. De drie zijn inmiddels aan het herstellen.

Skripal werd na ruim twee maanden in mei ontslagen uit het ziekenhuis. Zijn dochter Joelia lag na de aanslag 20 dagen in coma, maar herstelde sneller dan haar vader. Zij kwam in april uit het ziekenhuis. In een interview lichtte Joelia toe: ,,Ik werd wakker met het nieuws dat we beiden waren vergiftigd. We mogen van geluk spreken dat we nog leven. Ons herstel verliep langzaam en buitengewoon pijnlijk''.

Vandaag komt er een speciaal calamiteitenteam samen om te overleggen over de crisissituatie, meldt de BBC. De minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid zit het crisisoverleg voor.

Helderheid

De Britse regering heeft inmiddels Rusland opgeroepen helderheid te verschaffen. De Britse regering heeft het Kremlin ervan beschuldigd achter de aanslag op Skripal in Salisbury te zitten. Moskou heeft dit verontwaardigd en herhaaldelijk tegengesproken.

,,Als de Russen nu openheid van zaken geven over wat er in maart is gebeurd, kunnen we de zaak oplossen en mensen veiligheid bieden'', zei de Britse minister van Veiligheid, Ben Wallace.

Zorgbarend

Het Kremlin heeft zijn zorgen uitgesproken over het jongste incident in Engeland met het gif novitsjok. Het is erg zorgwekkend nieuws, zeker gezien eerdere soortgelijke incidenten, zei een woordvoerder van de Russische president Poetin. Moskou wenst de twee slachtoffers een snel herstel toe, meldden Russische media.

De woordvoerder wist nog niets van Britse verzoeken om bijstand in het onderzoek naar de incidenten met een zenuwgas dat in de tijd van de Sovjet-Unie als chemisch wapen is ontwikkeld.

Idioot