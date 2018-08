Britse (81) beleeft 'rampzalige' vakantie in Spanje: te veel Spanjaarden

,,Het hotel was vol Spaanse toeristen”, vertelde ze aan de Lancashire Telegraph. ,,Ze werkten ons op de zenuwen, omdat ze zich zo onbeschoft gedroegen. En het entertainment in het hotel was volledig gericht op Spanjaarden. Waarom kunnen zij niet ergens anders naartoe op vakantie gaan?”

De vakantieproblemen begonnen overigens al eerder voor Jackson en een 61-jarige vriend. Pas enkele dagen voor de trip kwamen ze erachter dat hun reis een dag was vervroegd, iets wat reisbureau Thomas Cook vergeten was door te geven.

Bovendien hadden ze vanwege hun beperkte mobiliteit gevraagd om een hotel in een vlakke omgeving, maar kwamen ze in een heuvelachtig gebied terecht. ,,We hadden de grootste moeite om deze vakantie te kunnen betalen en het is volledig in het water gevallen. Ik heb ervan moeten huilen.”