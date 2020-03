Britse adoptieclub plaatst uit wanhoop advertentie voor jongetje dat niemand wil hebben

videoDe Britse organisatie Families For Children (FFC) heeft uit wanhoop een hoogst uitzonderlijke advertentievideo geplaatst om zo snel mogelijk adoptieouders te vinden voor het meervoudig gehandicapte jongetje Kevin (6). De organisatie, die kinderen onderbrengt in pleeggezinnen, stelt dat alle pogingen om het ventje een nieuw thuis te geven jammerlijk zijn mislukt. Om die reden is besloten letterlijk met kleine Kevin te adverteren.

In een reclamevideo voor de aan een rolstoel gekluisterde Kevin vertelt begeleidster Gemma Ferris, die hem momenteel in een opvangcentrum bijstaat, dat er al vele maanden tevergeefs naar een of meer adoptieouders is gezocht. Kennelijk durft niemand zich over het oorspronkelijk uit Slowakije afkomstige zigeunerjongetje te ontfermen. Volgens Ferris is de biologische vader van Kevin overleden, waarna zijn moeder niet meer voor hem kon zorgen. ,,In de omgeving die hij bij zijn moeder tot zijn beschikking had, kon hij niet opbloeien.”



De afgelopen jaren woonde Kevin in een ziekenhuis in Groot-Brittannië, maar daar kunnen ze volgens Ferris niet meer fulltime voor het jongetje zorgen. Om die reden werd contact gezocht met FFC, maar die bemiddelingsorganisatie zit zo langzamerhand ook met de handen in het haar. Het lijkt erop dat niemand Kevin wil, zo is te lezen op de site van FFC. Daar is ook de opmerkelijke, tragische promotievideo over het ventje te zien.



Handicaps

In het filmpje wordt Kevin met wervende doch realistische teksten aangeprezen. Zo wordt duidelijk dat het jongetje werd geboren met complexe neurologische handicaps, waardoor hij zeer weinig fysieke mogelijkheden heeft en slechtziend is. Zijn begeleidster etaleert Kevin als ‘goedlachs, lief en knuffelbaar’. Ferris, enthousiast: ,,Kevin gaat twee keer per week naar een speciale school, hij slaapt en eet goed en hij gaat steeds meer geluidjes maken.” Het ventje heeft volgens haar een beperkte woordenschat. ,,Eigenlijk alleen ‘mama’ en ‘hallo’.”

Ferris vertelt dat Kevin voor de video zelf zijn mooiste kleding uitzocht. En wat voor gezin of persoon ze voor het jongetje voor ogen heeft. ,,Hij is niet moeilijk om op te passen”, spreekt ze uit ervaring. ,,Kevin houdt van veel dingen en reageert positief op mannen en vrouwen met accenten. Dat heeft mogelijk met zijn afkomst te maken.” En dan: ,,We zoeken een stabiel en vertrouwd persoon of stel dat de energie en tijd heeft om er voor Kevin te zijn. En hij kan ook bij andere kinderen en huisdieren. Dat vindt hij leuk.”

Volledig scherm Kevin © FFC

Om een eventuele adoptie nog aantrekkelijker te maken, stelt Ferris dat Kevin aan het einde van de dag ook probleemloos naar speciale clubs kan om bijvoorbeeld paard te rijden of te zwemmen. ,,Of rolstoelvoetbal.” Maar, zo wordt terzijde gesteld, Kevin houdt er niet echt van om alleen te zijn. ,,Hij heeft veel meegemaakt en verdient als lief ventje met zwakke longen een goed huis zonder sigarettenrook.”

Volgens zijn begeleidster is er wel werk aan de winkel voor adoptieouders die kiezen voor Kevin. ,,Dit jongetje heeft echt overal hulp bij nodig. Door zijn handicaps kan hij zichzelf niet zelfstandig wassen. Voor bijna alle verzorging, zoals naar het toilet gaan en tandenpoetsen, heeft hij extra handen en aandacht nodig. Het is niet denkbaar dat Kevin die dingen ooit zal leren.” Ten overvloede wordt in de advertentie nog gemeld dat Kevin ‘klein is voor zijn leeftijd, maar nog wel zal groeien’. En ook nog dat hij ‘charismatisch is, schattig en dik zwart haar heeft’.

Of zich na de bijzondere advertentie al gegadigden voor het jongetje hebben gemeld, is vooralsnog onduidelijk. Britse media hebben de tranentrekkende adoptiereclame inmiddels breed opgepakt. Daarbij wordt gesproken over een uitzonderlijke en zelfs unieke stap van de organisatie. Hoe dan ook zoekt FFC een onderkomen in alleen Engeland, omdat hij daar nog familie heeft wonen.