Britse agent en serieverkrachter krijgt 36 keer levenslang en moet zeker 32 jaar cel in

De politie zei dat Carrick een aantal van de vrouwen ontmoette via onlinedatingsites of op sociale gelegenheden, waarbij hij zijn positie als politieagent gebruikte om hun vertrouwen te winnen. De slachtoffers voelden zich niet in staat om eerder naar voren te komen omdat Carrick hen had verteld dat ze niet zouden worden geloofd.

Excuses

De Britse politie kreeg tussen 2000 en 2021 al vaker meldingen van wangedrag door Carrick. In oktober 2021 werd hij gearresteerd en op non-actief gezet. Het Londense politiekorps bood al excuses aan voor het feit dat het patroon niet eerder werd herkend. Politiedistricten moeten voortaan hun agenten en andere personeelsleden natrekken in de nationale politiedatabanken, om personen die iets op hun kerfstok hebben eerder te identificeren.

Carrick was lid van de eenheid van The Metropolitan Police (Met) die verantwoordelijk is voor de bescherming van het parlement en diplomatieke missies in de hoofdstad. Negen keer werd melding gemaakt van zijn wangedrag bij The Met. Hij werd tot tweemaal toe gescreend en later zelfs gepromoveerd tot een eenheid die zorg draagt voor de beveiliging van overheidsgebouwen en ambassades.