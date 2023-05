Britse Conservatieven verliezen fors bij lokale verkiezingen

Oorlog Oekraïne LIVE | Rusland: hoogwater bedreigt dam kerncentra­le; stuurloze Oekraïense drone neerge­haald

Kyiv is donderdagavond aangevallen door een drone. Het vijandige onbemande vliegtuigje is neergehaald door de luchtafweer. De Duitse politie gaat onderzoek doen naar het uitlekken van informatie over de plannen van Zelensky om Berlijn op 13 mei te bezoeken. Volgens de politie is daarmee een strafbaar feit gepleegd. Lees erover in ons liveblog.