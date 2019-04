Britse experts vrezen meer IS-terreur in exotische vakantielanden

De aanslagen in Sri Lanka zijn mogelijk een voorbode van een nieuw offensief van Islamitische Staat (IS). Britse veiligheidsexperts verwachten dat exotische toeristenoorden extra gevaar lopen.

Begin maart zou het zijn gedaan met de terreurorganisatie Islamitische Staat, althans volgens de niet om zijn dossierkennis bekend staande Donald Trump. De Amerikaanse president kraaide eerder victorie om daaraan toe voegen dat Amerikaanse troepen zich dus snel en helemaal konden terugtrekken uit Syrië. Die uitspraak is inmiddels gecorrigeerd. De Amerikanen blijven aanwezig in Syrië, zij het beperkt.

Ook het idee dat IS in de touwen hangt blijkt verre van realistisch nu de terreurorganisatie op Sri Lanka blijkbaar genoeg hulp heeft kunnen organiseren voor een bloedbad met Pasen dat de wereld schokte.

Begin

En dat is misschien nog maar het begin, vrezen Britse terrorisme-experts vandaag in de zondagskrant Sunday Telegraph. Sri Lanka bood een uitgelezen doelwit door in een keer katholieke kerken en westerse toeristen te raken. Twee belangrijke doelwitten voor IS. Bovendien was het eiland politiek zwak, er werd al maanden geruzied tussen politici, ministeries en zwakke veiligheidsdiensten. Serieuze waarschuwingen dat er iets groots op handen was werden zelfs niet serieus genomen. Ook weet IS - daarin had Trump wel gelijk - dat het kalifaat ter ziele is. Mara dat betekent ook dat de jihadisten dus ook geen ‘land’ meer hoeven te verdedigen. De organisatie kan zowel middelen als manschappen vrijmaken voor andere ‘missies’ op weg naar de islamitische heilstaat. Juist om die reden houden veiligheidsdiensten rekening met meer aanslagen als op Sri Lanka en dan vooral op plekken waar kerken staan en ook veel toeristen komen.

Kwetsbaar

Volgens de informatie van de Sunday Telegraph zijn toeristenoorden op de Malediven, Kenia en Tanzania daarom uiterst kwetsbaar omdat ze vergelijkbaar zijn met Sri Lanka. “De verandering in tactiek van IS is zorgwekkend. Toen ze een kalifaat moesten runnen betekende ook dat ze bezig waren met zaken als gezondheidszorg. Zoiets vreet tijd. Nu hebben ze de handen weer vrij om hun propaganda op te pakken en dat door ze door dit soort aanvallen uit te voeren.”

Volledig scherm Familieleden van het echtpaar Rohan Marselas Wimanna and Mary Noman Shanthi die zaterdag omkwamen bij de bomaanslag in Negombo, noordelijk van de hoofdstad Columbo, volgen een katholieke mis op de televisie. Vanwege het gevaar voor nieuwe aanslagen bleven de meeste kerken op Sri Lanka vandaag gesloten. © AP

Ook Amerikaanse veiligheidsexperts denken dat Donald Trump veel te optimistisch was over IS. In Irak heeft de terreurgroep het aantal aanslagen opgevoerd. In februari waren er al gemiddeld vier per dag; het door Koerden gedomineerde Mosoel heeft ook weer een serie bom- en zelfmoordaanslagen achter de rug. In Syrië worden wegblokkades van het leger weer meer en meer aangevallen. Extra zorgwekkend is dat het Syrische verzet SDF en de Koerden niet de mensen hebben om duizenden IS-krijgsgevangenen en hun familieleden te bewaken.