Britse hardliners verwelkomen deal: ‘De oorlog is voorbij’

,,Ik hoop dat ik hoopvol kan zijn”, vertelde ERG-lid en parlementariër Craig Mackinlay. ,,We moeten de details nog zien, maar dit is het einde van een heel lang spel.” Leider Nigel Farage van de Brexit Party, de drijvende kracht achter de campagne om uit de EU te stappen, sprak zijn voorlopige steun uit. ,,Boris zal als de man worden gezien die de klus klaarde”, zei hij. ,,De oorlog is voorbij. Het is niet perfect, maar ‘goodness me’, het is vooruitgang.”



Voormalig premier David Cameron die het EU-referendum uitschreef, reageerde opgelucht. ,,Het is goed om een lastig jaar te eindigen met wat positief nieuws”, schreef hij op Twitter. ,,Een handelsakkoord is zeer welkom en een essentiële stap om een nieuwe relatie op te bouwen met de EU als vrienden, buren en partners. Mijn felicitaties gaan uit naar de onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk.”