Britse hulpdiensten naderen man die aan schoorsteen bungelt

Video Speler slaat scheids bewuste­loos, amateurwed­strij­den in regio Berlijn afgelast

10:21 Een Duitse amateurvoetballer heeft gisteren tijdens een wedstrijd in de buurt van Frankfurt een scheidsrechter bewusteloos geslagen. Die had hem vlak daarvoor voor de tweede keer een gele (dus geel-rode) kaart gegeven. Het incident was het zoveelste geval van agressie op en rond de voetbalvelden in Duitsland. Scheidsrechters in de regio Berlijn gingen daarom afgelopen weekend in staking.