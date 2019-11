Britse journalist onthutst na bezoek aan Syrisch vluchtelingenkamp: ‘In Al-Hol wordt een mini-kalifaat gecreëerd’

De geïnterviewde vrouwen zeggen op de hoogte te zijn van het overlijden van Abu Bakr al-Baghdadi. Deze zelfverklaarde kalief van Islamitische Staat blies zichzelf op tijdens een raid van Amerikaanse Special Forces vorige maand in Syrië. Een nieuwe leider zal opstaan, verzekert een vrouw uit Parijs aan de Britse journalist. ,,En wanneer die gedood wordt, zal er weer een andere opstaan’’, klinkt het overtuigd.



Een Italiaanse vrouw die in het kamp woont en drie kinderen heeft, heeft de ideologie van IS naar eigen zeggen wel afgezworen. Als 17-jarige vertrok Sonia Khadira naar Syrië om zich bij de terreurgroep aan te sluiten. Drie jaar lang zwoer de moeder trouw aan IS, maar drie jaar geleden vluchtte ze weg. Sindsdien heeft de Italiaanse een onderkomen in Al-Hol. De vrouw zegt te begrijpen dat de Italiaanse regering niet staat te springen om haar terug te halen, omdat ze mogelijk nog een bedreiging zou kunnen vormen in haar thuisland.



Vraag is of deze vrouw wel de waarheid spreekt, werpt Stone op. Want: ,,Hoeveel van deze vrouwen zijn slachtoffer? En hoeveel zijn dader?’’ Het zijn vraagstukken waar niemand over oordeelt in kamp Al-Hol, besluit de Sky News-correspondent.