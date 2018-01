Britse kattenslachter slaat weer toe na arrestatie 'verkeerde'

De 'psychopaat' die sinds 2014 angst zaait onder Britse kattenliefhebbers door hun huisdieren te doden, verminken en op bizarre wijze ten toon te stellen, heeft opnieuw toegeslagen. Dit gebeurde nadat de politie in Northampton een verdachte had opgepakt voor vijf soortgelijke incidenten met katten in de kerstperiode.

De opgepakte verdachte is volgens Britse media een 31-jarige vrachtwagenchauffeur uit Oost-Europa die al zes maanden een kamer huurt in Northampton. Hij werd in verband gebracht met vijf onthoofde katten die tijdens en na de kerstdagen in een al dan niet doorzichtige plastic zak waren neergelegd op plekken waar hun baasjes ze wel moesten vinden, zoals de stoep bij de voordeur, het tuinpad en het dak van de auto.

De politie zou op een van de gedode en verminkte katten dna-materiaal hebben gevonden, dat overeenkomt met dat van de verdachte. Hij werd ook in verband gebracht met brandstichting in enkele schuurtjes in de stad. De verdachte werd eind december opgepakt, maar kwam afgelopen weekend weer vrij, zo maakte de politie bekend.

Copycat

Het is niet bekend of de man nog steeds geldt als verdachte en/of copycat van de 'Croydon Cat Killer'. Zo wordt de seriemoordenaar genoemd die aanvankelijk alleen in de Zuid-Londense voorstad Croydon toesloeg maar inmiddels ook slachtoffers maakt in Midden- en Noord-Engeland (Northampton, Birmingham, Manchester en Sheffield) en zelfs op het eiland Wight voor de zuidkust.

Zijn voorlopig laatste daad dateert van gistermorgen. Toen werd in een tuin in Peckham in zuidoost-Londen een dode en verminkte vrouwtjeskat gevonden. Het dier was niet gechipt, zegt dierenbeschermingsorganisatie SNARL in South Norwood ten noordoosten van Croydon. Daar werd vrijdag een gedode en verminkte kat gevonden. De organisatie houdt er rekening mee dat de 'Croydon Cat Killer' weer toesloeg om te laten zien dat de politie de 'verkeerde' verdachte had opgepakt.

'Chirurgische precisie'

De 'psychopaat' maakte sinds 2014 al ruim 400 slachtoffers, meestal katten maar soms ook vossen en konijnen. Rechercheurs hebben vastgesteld dat de kattenslachter zijn prooien steevast lokt met rauw vlees (vaak kip), ze buiten het zicht van woningen en bewakingscamera's doodknuppelt met een stomp voorwerp en daarna 'met chirurgische precisie' en operatiehandschoenen onthoofdt, van hun staart ontdoet en opensnijdt. Als hij genoeg tijd heeft, verwijdert hij de ingewanden en het bekken. Vervolgens legt hij de kattenlijkjes in een speciale houding - als een soort handtekening - op plekken waar de baasjes ze wel moeten vinden.

Quote Wie opzettelijk en zonder reden dieren mishandelt, lijdt aan een ernstige per­soon­lijk­heids­stoor­nis en is waarschijnlijk een psychopaat Mick Neville, oud-inspecteur politie Londen

Oud-inspecteur Mick Neville van de Londense politie waarschuwde begin december voor de 'Croydon Cat Killer', omdat iedereen die opzettelijk en zonder reden dieren mishandelt, volgens hem aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis lijdt en 'waarschijnlijk' een psychopaat is. ,,Seriemoordenaars als Ian Brady (doodde vijf kinderen van 10 tot 17 jaar tussen 1963 en 1965 in en rond Manchester), Ted Bundy (bekende twintig moorden op jonge meisjes en studentes tussen 1974 en 1979 in de VS) en de Boston Strangler (vermoordde in de jaren 60 dertien vrouwen in en rond Boston) belandden allemaal op het moordenaarspad na het zinloos doden van dieren. Een Amerikaans onderzoek wees uit dat dierenbeulen vijfmaal meer kans lopen dan anderen om geweldsmisdrijven tegen mensen te plegen. ,,Deze kattenslachter moet zo snel mogelijk worden opgepakt", aldus Neville.

Beloning

De politie roept op tot waakzaamheid en adviseert kattenbezitters om kattenluikjes 's nachts dicht te houden. Dit omdat de kattenslachter uitsluitend in de nachtelijke uren opereert én omdat hij de afgelopen maanden met steeds kortere tussenpozen toesloeg. Ze gaf in een opsporingsbericht een signalement van de dader: 'Een blanke man van in de 40, tussen de 1,75 en 1,80 meter lang met kort donkerbruin haar en donkere kleding met een capuchon. Zijn gezicht is mogelijk pokdalig of heeft littekens, hij spreekt accentloos Engels en zou een hoofdlamp of zaklantaarn en rugzak bij zich kunnen hebben.'