Britse koningin Elizabeth (96) overleden, duizenden mensen rouwen bij Buckingham Palace

De Britse koningin Elizabeth is vanmiddag op 96-jarige leeftijd in haar Schotse kasteel Balmoral overleden, meldt Buckingham Palace. Ze overleed vredig, aldus het paleis. Elizabeth zat zeventig jaar op de troon en was daarmee de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis.

De Britse koning Charles en koningin-gemalin Camilla blijven na het overlijden van koningin Elizabeth nog een nacht op Balmoral Castle. Zij keren morgen terug naar Londen.

De nieuwe monarch van het Verenigd Koninkrijk zal dan het volk toespreken. Het zal zijn eerste toespraak zijn als koning. Hoe laat de toespraak zal zijn is nog niet bekendgemaakt.

Groot verdriet

Duizenden mensen hebben zich vanavond na het overlijden van koningin Elizabeth verzameld bij Buckingham Palace. Ook bij andere koninklijke residenties wordt gerouwd om de dood van de 96-jarige vorstin. Bij Balmoral Castle, waar Elizabeth overleed, leggen mensen bloemen. Dat gebeurt ook bij Holyroodhouse in Edinburgh, de officiële Schotse residentie van de koninklijke familie.

Veruit de meeste mensen zijn op de been in Londen, waar de mensen bij de poorten van Buckingham Palace volgens The Guardian het volkslied zongen toen de vlag halfstok ging. Bij het paleis zijn volgens de krant ook dranghekken geplaatst om alles in goede banen te leiden.

Veel mensen komen kijken naar de officiële aankondiging van Elizabeths dood. De verklaring die om 19.30 uur werd verspreid is in een zwart omrande lijst aan het hek van Buckingham Palace gehangen. Hetzelfde gebeurde bij de andere koninklijke residenties.

Levensloop

Elizabeth volgde in 1952 op 25-jarige leeftijd haar vader George VI op. Die overleed terwijl ze met haar echtgenoot prins Philip in Kenia was. Elizabeth en Philip waren 74 jaar getrouwd en kregen vier kinderen: Charles, Anne, Andrew en Edward. Philip overleed in april 2021 op 99-jarige leeftijd.

De vorstin was niet alleen het staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk, maar ook van veel landen uit het Gemenebest van Naties. Het gaat onder meer om Australië, Canada, Jamaica en Nieuw-Zeeland. In haar eigen land waren tijdens de decennia waarin Elizabeth op de troon zat vijftien premiers aan de macht, onder wie Winston Churchill en Margaret Thatcher.

Woelige periodes

Het koningshuis maakte onder Elizabeth woelige periodes mee. Het Britse koloniale rijk werd ontmanteld en viel uiteen en de Britten zochten decennialang hun heil bij de Europese Unie. Op het persoonlijke vlak beleefde Elizabeth een dieptepunt met de dood van haar ex-schoondochter prinses Diana in 1997. De immens populaire Diana kwam om het leven bij een verkeersongeval in Parijs, waar ze was opgejaagd door paparazzi.

De afgelopen jaren kwam het koningshuis onder meer in de publiciteit door toedoen van prins Andrew, de zoon van de vorstin. Die raakte in opspraak door zijn banden met Jeffrey Epstein, een omstreden multimiljonair die was opgepakt op verdenking van het seksueel misbruik van minderjarigen.

Ook was er veel aandacht voor de breuk tussen prins Harry en het koningshuis. De zoon van Charles en Diana verhuisde met zijn echtgenote Meghan naar de Verenigde Staten.

Charles koning

Elizabeth bleef ondanks haar gevorderde leeftijd lange tijd zeer actief, maar daar kwam in de periode voor haar dood verandering in. Ze verscheen vanwege haar gezondheid niet vaak meer in het openbaar en zag ook af van diverse officiële taken. Zo droeg Elizabeth dit jaar de Queen’s Speech, onderdeel van de traditionele opening van het Britse parlementaire jaar, over aan haar zoon Charles.

Door het overlijden van koningin Elizabeth is prins Charles automatisch koning geworden. De vrouw van Charles, Camilla, wordt koningin-gemalin. Begin dit jaar liet Elizabeth in een brief weten dat haar schoondochter in de toekomst ‘Queen Camilla’ (koningin Camilla) wordt. ‘Het is mijn oprechte wens dat, wanneer de tijd rijp is, Camilla bekend komt te staan als koningin-gemalin’, schreef de koningin.

Volgens de BBC betekent de keuze voor de titel van koningin-gemalin dat Elizabeth wilde dat Camilla een volwaardige koninklijke rol vervult naast Charles. Elizabeths eigen echtgenoot, de vorig jaar overleden prins Philip, bleef zijn hele leven prins-gemaal, net als de echtgenoot van koningin Victoria, prins Albert.

Nieuwe titels

Prins William is door het overlijden van zijn oma de nieuwe Britse troonopvolger. Hij krijgt nog niet automatisch de titel prins van Wales, maar heeft wel enkele andere titels gekregen. William is naast hertog van Cambridge nu ook hertog van Cornwall, graaf van Chester en hertog van Rothesay. Zijn vrouw Catherine draagt daarvan nu de vrouwelijke titels. Het Instagram-kanaal van de twee is al aangepast naar ‘Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge’.

Prins William krijgt daar later mogelijk nog de titel prins van Wales bij. Deze is traditioneel een cadeau van de koning of koningin. Charles kreeg de titel prins van Wales toen hij 9 jaar werd. Hij bekleedde het ambt officieel vanaf 1969, na de zogeheten Investiture of the Prince of Wales, vier maanden voor zijn 21ste verjaardag.

Biljetten blijven geldig

De centrale bank van Engeland benadrukt dat bankbiljetten met de beeltenis van Elizabeth een wettig betaalmiddel blijven. ,,Voor de meesten van ons is ze het enige staatshoofd dat we ooit hebben gekend, en ze zal worden herinnerd als inspirerend figuur voor ons land en de Gemenebest”, zegt gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England.

Reacties uit Nederlandse politiek

Partijen in de Tweede Kamer roemen de toewijding van koningin Elizabeth. ‘Wat een droevige dag. Een standvastige en wijze koningin. Een heel leven in dienst van haar land’, twitterde PvdA-leider Attje Kuiken. ‘Een lang leven volledig gewijd aan haar land en het Gemenebest, en zo het tijdloze gezicht van het Verenigd Koninkrijk’, aldus fractieleider Jan Paternotte van D66.

Kees van der Staaij (SGP) laat weten ‘ontroerd’ te zijn door het overlijden van de monarch. ‘Diepe bewondering voor haar toewijding en trouw al de jaren door. Haar indrukwekkende en inhoudsvolle kersttoespraken zal ik zeker missen.’

‘Premiers bleven maar passeren, de Koningin die stond er jaar na jaar na jaar. Alles veranderde, behalve de Koningin. Nu is aan dat tijdperk een einde gekomen’, twitterde Laurens Dassen (Volt). Caroline van der Plas (BBB) noemde de vorstin ‘een prachtige en sterke vrouw, die in goede, maar zeker ook in donkere perioden de monarchie en het Verenigd Koninkrijk bij elkaar heeft gehouden.’

Premier Mark Rutte roemt de overleden Britse koningin Elizabeth als ‘baken van rust en stabiliteit‘ voor haar land en de wereld. Namens het kabinet heeft Rutte ‘diepe gevoelens van medeleven‘ overgebracht aan de nieuwe premier Liz Truss. De baken van rust en stabiliteit was er altijd, ‘hoe hoog de golven van de geschiedenis soms ook waren’, schrijft Rutte in een verklaring.

Bij de Britse ambassade in Den Haag worden de eerste bloemen gelegd en hangt de vlag halfstok.

