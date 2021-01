Britse lockdown: vaccineren tegen angst en opstandigheid

Ruim 100 patiënten mogelijk besmet met hepatitis of hiv na onderzoek in ziekenhuis Antwerpen

5 januari Meer dan 100 patiënten van het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen zijn mogelijk besmet geraakt met hepatitis of het hiv-virus. De mogelijke besmetting is veroorzaakt door een technisch sterilisatieprobleem bij een endoscopisch onderzoek. De betrokken patiënten hebben een brief gekregen van het ziekenhuis met de uitnodiging hun bloed te laten testen.