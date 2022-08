Britse militair doodgeschoten door collega ‘met slechte ogen’ die lenzen niet inhad

Een 35-jarige sergeant van het Britse leger is vorig jaar tijdens een militaire oefening per ongeluk doodgeschoten door een collega-soldaat. Uit het onderzoek blijkt nu dat de schutter bijziend was en zijn lenzen niet droeg. Waarschijnlijk hield hij de sergeant voor een doelwit.

Het trieste ongeval vond 4 maart vorig jaar plaats op het militaire oefendomein van Castlemartin in Wales. Tijdens een militaire oefening werd sergeant Gavin Hillier van het eerste bataljon van de Welsh Guards per ongeluk geraakt. Hillier overleed aan zijn verwondingen, amper 35 jaar oud. Een soldaat, die niet bij naam wordt genoemd, had Hillier vermoedelijk aangezien voor een doelwit en had gevuurd.

Bijziend

De schutter zat nog maar anderhalf jaar bij het Britse leger. Hij was bijziend en had daarom lenzen op voorschrift, maar die had hij niet in tijdens de militaire training. Hij was in het verleden al eens afgewezen door de Welsh Guards wegens zijn gezichtsvermogen dat onvoldoende was. Alleen als hij zijn lenzen droeg, zag hij voldoende scherp om aan de normen van het leger te voldoen.

Volgens het onderzoeksrapport is ‘het waarschijnlijk dat de soldaat sergeant Hillier aanzag voor een doelwit’. De conclusie is dat ‘het niet dragen van de voorgeschreven corrigerende lenzen een ernstige invloed had op het vermogen van de soldaat om het juiste doelwit te identificeren, te detecteren en vervolgens aan te vallen'. Volgens het rapport stond de schutter die avond ‘op ongeveer 290 meter van het doelwit waarop hij zijn wapen had moeten richten’. Omdat de soldaat bijziend was, zag hij het doelwit maar zo scherp als iemand met een normaal gezichtsvermogen die op maar liefst 1740 meter zou staan.

Medaille

Het verslag beveelt aan om soldaten die lenzen nodig hebben om scherp te zien op hun verantwoordelijkheid te wijzen om die ook te dragen ‘voor alle taken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen'. Het leger zou moeten zorgen voor een mechanisme dat waarborgt dat soldaten hun voorgeschreven lenzen inhebben ‘voordat er met scherp wordt geschoten'.

Het Britse ministerie van Defensie loofde de ‘uitmuntende carrière’ van sergeant Hillier. Hij werd ingezet bij operaties in Kosovo, Irak en Afghanistan. In 2019 werd hij onderscheiden met een medaille voor lange dienst en goed gedrag door prins Charles, de kolonel van de Welsh Guards. Gavin Hillier laat een vrouw en twee zonen na. Zij zijn ‘kapot van verdriet'.

